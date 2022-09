L'affondo di Marghera 2.0 e del comitato ViviAmo Marghera: «Ancora case murate»

«Ancora case murate per la città giardino. Una città che si appresta alla turistificazione di massa senza più residenti». L'analisi è dei comitati Marghera 2.0 e ViviAmo Marghera, che tornano sulla questione delle case chiuse.

«Si innalzano muri laddove si potrebbero trovare soluzioni abitative, a cominciare dai 48 appartamenti nel cuore di Marghera, agli alloggi popolari sfitti in via Trieste e in via Beccaria. Ulteriori "buchi neri" che annullano il tessuto sociale ed economico per i suoi abitanti attraverso una pianificazione urbanistica che non tiene conto degli interessi reali dei suoi residenti, ma solo del profitto, cementificando in nome di progetti camuffati in "riqualificazioni" urbane».

La critica è rivolta alle scelte dell'amministrazione comunale. «Quattro anni fa abbiamo assistito all'abbattimento della scuola Monteverdi, in nome del decoro urbano e della sicurezza pubblica, senza riflettere che la sicurezza non può esser data a suon di cemento e speculazione, ma passa attraverso le azioni dei servizi sociali, socio-sanitari, dall'educazione scolastica e dall'impegno civile di tutte le associazioni, comitati e cittadini. La stessa sorte spetta all'ex asilo Sacro Cuore dove sorgerà il nuovo distretto sanitario che di fatto nega la piazza alle associazioni, come luogo per di aggregazione e discussione culturale e politica». Per i comitati questi progetti «sfregiano il quartiere residenziale che era stato pensato per la Municipalità da Emmer».