Nuove Case della Comunità, via ai lavori: investimento da 16 milioni di euro

Il direttore dei servizi tecnici dell’Ulss 4, Antonio Morrone, ha consegnato i lavori alle imprese incaricate alla realizzazione delle Case della Comunità previste da programmazione regionale e finanziate con 16 milioni di euro, di cui 11 provenienti dal Pnrr e i rimanenti dalla Regione.

Le Case della Comunità saranno collocate: a Caorle nel distretto sociosanitario in via Riva dei Bragozzi; a Cavallino Treporti in un nuovo edificio di via Treportina, a Jesolo nel distretto socio sanitario di via Levantina (area ospedaliera); a San Donà di Piave nel poliambulatorio di via Verdi; a San Michele al Tagliamento nel distretto sociosanitario di Piazza Galasso. Sono previsti anche lavori di adeguamento strutturale e impiantistico all’interno del distretto sociosanitario di Portogruaro in via Zappetti (ex silos) con fondi Ulss4.

«Si attua concretamente il nuovo modello d’intervento e di presa in carico del paziente definito da decreto ministeriale nel 2022, la cui realizzazione trova riferimento nel Pnrr – spiega il direttore generale dell’Ulss 4, Mauro Filippi –. Queste strutture rappresenteranno un importante sviluppo dell’assistenza sanitaria pubblica, poiché il cittadino-utente potrà trovare all’interno tre livelli di assistenza, nelle 24 ore e 7 giorni su 7, ossia l’assistenza di base e le cure primarie, l’assistenza specialistica ambulatoriale e la diagnostica di base, mentre le urgenze verranno sempre gestite nei pronto soccorso e nei punti di primo intervento, e le acuzie negli ospedali».

Il primo cantiere lavori verrà avviato a gennaio a Cavallino Treporti. «La posa della prima pietra per la realizzazione del polo sanitario unico – dichiara il sindaco di Cavallino Treporti, Roberta Nesto - è il punto di arrivo di un lungo e importante percorso avviato assieme alle istituzioni e anche con Assocamping che ha contribuito al progetto del polo. Ma siamo anche un punto di partenza di una nuova realtà dedicata ai servizi territoriali che include anche la casa di comunità in un'unica grande opera, molto attesa, per Cavallino Treporti. Sarà una struttura accessibile e raggiungibile da tutti gli utenti, realizzata in una posizione strategica del nostro litorale».