«Il calo di residenti riguarda tutto il Comune». Commissione convocata ai primi di maggio

Mestre e le città del Comune di Venezia per la perdita di residenti preoccupano quanto il centro storico. I contatori in laguna segnalano periodicamente la lenta emorragia, mentre in terraferma (Mestre, Marghera, Favaro, Chirignago e Zelarino) comitati di cittadini e associazioni si dicono preoccupati di non riuscire più a riconoscere il volto delle loro città. «Ci sono tanti fattori - dice Andrea Sperandio del gruppo Mestre Mia - La città è percepita come pericolosa o meno attrattiva. Ma è anche più costosa per le attività commerciali ad esempio, che risparmiano oneri fino al 50-60% spostandosi in altri territori vicini».

La convocazione

Eppure, per il consigliere comunale Marco Gasparinetti (Terra e Acqua), «la domanda di case pubbliche non manca. Lo testimonia la graduatoria di oltre 2000 richiedenti del bando Erp, formalizzata a fine luglio del 2020», e sarebbero più di 1000 le abitazioni comunali che attendono di essere assegnate, fino a 4000 se si sommano quelle dell'Ater. «A inizio di quest'anno, il 6 gennaio, ho chiesto al presidente Nicola Gervasutti della settima commissione consiliare (di cui sono vicepresidente) di convocare una seduta sulla residenzialità e l'assegnazione di case, comprese quelle private rimaste vuote con la pandemia. Ma non ho ottenuto risposta. Invece di aspettare Godot - afferma - seguendo il regolamento comunale ho raccolto un terzo delle firme dei consiglieri (ha sottoscritto tutta l'opposizione) e chiesto la commissione».

«Da parte mia c'è la massima collaborazione - replica il consigliere Gervasutti - A inizio maggio la commissione ci sarà, mentre intanto il 21 aprile discuteremo dell'ecobonus. L'intenzione era quella di fare un focus generale sul patrimonio immobiliare pubblico, alla presenza dell'Ater e delle associazioni, ma ci sono delle tempistiche e l'avevo fatto presente».

Stato dell'arte

Oltre all'assegnazione di 46 case a Murano, che ha fatto seguito a un bando specifico, e la consegna a breve di altri 16 appartamenti sempre sull'isola, delle abitazioni del bando Erp più di 50 sono state attribuite, in centro storico e in terraferma, spiega l'assessore alle Politiche sociali Simone Venturini. «Man a mano che vengono messe a posto le case vanno date agli aventi diritto e la graduatoria resta valida per due anni». Hanno fatto richiesta di casa pubblica, secondo Gasparinetti, 875 famiglie del centro storico e 1.351 della terraferma. «Molte di queste hanno lo sfratto esecutivo a breve», afferma il consigliere di Terra e Acqua, e se da un lato nel corso del 2020 il Comune di Venezia ha perso 2.733 residenti, quelli di altri Comuni della Città metropolitana sono aumentati. «Dobbiamo provare a ragionare di come trattenere e attirare abitanti in tutto il Comune, non possiamo rimanere spettatori passivi dello spopolamento», conclude.