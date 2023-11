Violenza contro le donne, le caserme dei carabinieri si illuminano di arancione

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la sede del comando provinciale carabinieri di Venezia, delle compagnie di Mestre, San Donà di Piave, Portogruaro e della tenenza di Mira, in collaborazione con“Soroptimist International Club” stanno illuminando d’arancione la facciata delle rispettive caserme.

Il progetto, denominato “Orange the World”, nato sotto l’egida delle Nazioni Unite che ha inserito la violenza di genere, che culmina con il femminicidio, tra le più gravi forme di violazione dei diritti umani, vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza contro le donne, prevendendo lo svolgimento, fino al successivo 10 dicembre “Giornata Internazionale dei Diritti Umani”, di iniziative di sensibilizzazione delle istituzioni, della società civile e dei media.