Le casette per il book crossing realizzate dagli studenti dell'Accademia di Belle Arti | VIDEO

È stata installata mercoledì a Forte Marghera la prima casetta di book crossing realizzata dagli studenti dell'Accademia di Belle Arti in collaborazione con il Comune di Venezia. Si tratta di contenitori artistici, «che si ispirano ai colori di Venezia, in particolare all'oro», ha spiegato il presidente dell'Accademia, Michele Casarin.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Gli studenti realizzeranno 20 casette in tutto, che «saranno posizionate in altrettanti luoghi della città di Venezia», ha precisato l'assessore all'Università, Paola Mar, ricordando che l'iniziativa rientra nel progetto «Venezia città che legge». Simone Venturini, assessore alla Coesione sociale, ha sottolineato l'importante valenza delle casette: «Un oggetto bello dal punto di vista artistico, dove si potranno prendere libri in prestito e portare quelli che non si leggono più», alimentando così il concetto di scambio tra cittadini.