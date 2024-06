Le casette di book-crossing "artistiche" in giro per la città

Sono state inaugurate lunedì pomeriggio le casette di book-crossing già collocate nella terraferma del Comune di Venezia. Un tour partito dalla Corte Legrenzi a Mestre che ha visto impegnati l'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini e l'assessore alla Promozione del territorio Paola Mar, insieme al dirigente del Settore Cultura, Michele Casarin.

Le altre location interessate dall'iniziativa sono: Punta San Giuliano, Piazzetta Maestri del Lavoro dietro il Municipio, Chiesa della SS Trinità in prossimità del Villaggio Sartori, Piazzale Concordia a Marghera, Parco Checchin a Campalto, Via Pomi a Zelarino presso la Casa delle Associazioni, Via Moranzani lungo il Naviglio Brenta, Villa Bisacco a Chirignago.

L'iniziativa nasce come parte del progetto "Insieme lettori più forti", vincitore del Bando Città che Legge, promosso dal "Centro per il libro e la lettura" e prevede la collocazione di venti casette per il book-crossing in parchi, luoghi strategici della città e della periferia urbana. L'obiettivo era creare delle postazioni libere e gratuite che mettano in viaggio la lettura in posti di prossimità. Contenitori artistici, come piccoli scrittoi, che custodiscono libri da passare di mano in mano. La cura di questi presidi culturali sparsi nel territorio è affidata a tutti i cittadini, ma in particolare ad alcune associazioni significative per quei luoghi che fanno parte del progetto.

La realizzazione, progettazione, costruzione e decorazione è stata affidata all'Accademia di Belle Arti di Venezia con il coinvolgimento degli studenti della Scuola di Scenografia e Nuove tecnologie. L'obiettivo è creare dei punti informativi e di incontro per iniziative che mettano al centro il libro e la lettura. Le venti casette sono state collocate sul litorale veneziano (Lido, Pellestrina), nelle isole (Murano, Burano, Giudecca), in Centro Storico e nei parchi e zone strategiche della terraferma. Ciascuna casetta sarà affidata ad un’associazione del territorio che si occuperà della cura e manutenzione.

Un progetto «molto interessante di disseminazione nel territorio comunale - hanno commentato gli assessori -, per cui ringraziamo fortemente le associazioni che hanno deciso di prendersene cura. È un'iniziativa rivolta a tutti coloro che vogliono dedicarsi alla lettura che merita amore, cura e rispetto».