Casinò di Venezia, accordo sul rinnovo del contratto: aumenti del 6%

Dopo due anni di trattative, la Casinò di Venezia Gioco S.p.a., la società che gestisce quella che è considerata la casa da gioco più antica al mondo, comunica di aver stipulato con i sindacati il rinnovo del Contratto aziendale di lavoro (Cal), per il triennio 2024-2026. La firma è avvenuta in seguito ad una lunga trattativa cominciata nell'estate 2022 e proseguita fino alla data odierna che ha visto sempre la partecipazione del Comune di Venezia al tavolo tramite la presenza dell'assessore al bilancio e alle società partecipate Michele Zuin.

L'accordo per il rinnovo del Cal 2024-2026 rappresenta, per la parte datoriale, un ottimo compromesso tra le esigenze organizzative e produttive aziendali e le istanze dei lavoratori. Si è trovato un accordo per un aumento dei minimi tabellari in misura pari al 6%; un aumento dell'indennità di cassa per le figure professionali interessate; e una rimodulazione del sistema premiale rendendolo più aderente agli incassi e ai costi degli ultimi anni. Il premio di produzione, infatti, da ora verrà riconosciuto a partire da una soglia di incassi superiore a quella prevista nel precedente contratto: i lavoratori, non godranno di alcun premio laddove la soglia degli incassi aziendali dovesse scendere al di sotto degli 89 milioni di euro, a fronte dei precedenti 85 milioni di euro.

Infine, è stato introdotto un nuovo turno lavorativo, realizzando così un'idea del sindaco Luigi Brugnaro, che consentirà al Casinò - sede di Ca' Noghera -, nei mesi di luglio e agosto, dal venerdì alla domenica, di mantenere le sale aperte dalle 9 del mattino alle 6 del mattino successivo. Dalla Casinò s.p.a. si dicono convinti che con questa novità si potrà attrarre nuova clientela che troverà il casinò praticamente sempre aperto in quei mesi (oggi è aperto dalle 11 del mattino alle 4 del giorno successivo).

Da parte sua, il sindacato Fisascat Cisl si dice allo stesso modo molto soddisfatto. «Portiamo a casa molto più di quanto concediamo – spiega il capo delegazione Fisascat Cisl del Casinò di Venezia, Sabrina Zanetti – perché i minimi tabellari aumentano del 6 per cento per tutti i lavoratori e i buoni pasto salgono di due euro passando da 5 a 7 euro. Inoltre sono previsti aumenti di altre indennità notturne e di cassa e una revisione del Pdr (Premio di risultato) con un recupero di quote fino a prima non redistribuite. A breve arriveranno gli arretrati da gennaio 2024 per i dipendenti». Riguardo invece la nuova apertura di 21 ore (dalle 9 alle 6 del giorno successivo) nei fine settimana di luglio e agosto, dal sindacato spiegano: «La proposta della proprietà - cioè del Comune di Venezia - era per tre mesi, da metà giugno a metà settembre, per tutte le 24 ore. Invece, siamo riusciti a ridurre a un bimestre e con una chiusura di tre ore».

La Casinò di Venezia Gioco S.p.a. è una società a completa partecipazione pubblica, che nel 2023 ha registrato 123,9 milioni di euro di incasso complessivo, oltre l'11 per cento in più rispetto al 2022. La sede di terraferma, Ca' Noghera, è quella che fa registrare i numeri più alti, con entrate che sfiorano i 114 milioni di euro, mentre Ca' Vendramin Calergi, sul Canal Grande, è ormai location di prestigio: non a caso i nuovi orari riguarderanno proprio la sede di Ca' Noghera.