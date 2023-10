Torna CAV in piazza, l’appuntamento dedicato alla sicurezza stradale

Torna Cav in Piazza, la “cittadella” della sicurezza stradale allestita nei principali centri del territorio da Concessioni Autostradali Venete e polizia stradale del Veneto, per avvicinare tutta la famiglia al mondo del viaggio, dei motori, della tecnologia e del soccorso.

L’appuntamento di domenica 8 ottobre in Piazza Borsa a Treviso, ha avuto un importante riscontro di pubblico, con adulti e bambini che si sono avvicinati agli stand allestiti per l’evento. Domenica 15 ottobre in piazzetta Coin a Mestre, dalle 9 alle 18, saranno presenti le donne e gli uomini di Cav e della sezione polizia stradale di Venezia, per presentare le figure, i mezzi e i dispositivi che ogni giorno, 365 giorni all’anno, operano per garantire sicurezza, regolarità del traffico e assistenza ai viaggiatori.

In piazza, allestiranno un’esposizione di mezzi di servizio e veicoli storici, coinvolgendo il proprio personale, presentando le principali procedure operative sviluppate sinergicamente e svelando le tecnologie utilizzate e quelle allo studio per garantire la miglior sicurezza su strade sempre più connesse, digitali e intelligenti.

Un appuntamento per scoprire come operano gli ausiliari della viabilità e gli agenti della stradale, come funzionano le sale operative che gestiscono ogni tipo di intervento e segnalazione in autostrada, che ruolo possono avere i droni nel monitoraggio del traffico e delle infrastrutture e quale utilità ha il telepedaggio nel perseguire la sicurezza degli utenti al casello. Ma soprattutto, personale di Cav e agenti saranno a disposizione per spiegare i comportamenti corretti da tenere alla guida, con prove sul campo e simulazioni per tutte le età. Cav porterà in piazza mezzi e strumentazioni quotidianamente in uso sulle proprie competenze, come la Mobile Control Room (il centro operativo mobile di Cav), il drone utilizzato per il monitoraggio delle infrastrutture e la Mobile Info Service, l’unità mobile di assistenza ai viaggiatori impiegata per portare fuori sede i servizi all’utenza.

La Polizia di Stato presenterà a grandi e piccoli i propri mezzi e le attività con le quali garantisce ogni giorno la sicurezza stradale lungo la grande viabilità del Veneto: dai veicoli allestiti con apparecchiature speciali per la rilevazione della velocità (Telelaser Trucam HB, Autovelox) e la lettura targhe (Plate Check), per la rilevazione degli incidenti stradali (Top Crash), precursori ed etilometri, le moto, i veicoli storici. Saranno presenti anche la “Lamborghini Polizia di Stato ”allestita per il trasporto urgente di organi destinati al trapianto e il “Pullman Azzurro della Polizia Stradale”, una vera e propria aula multimediale destinata all’attività di sensibilizzazione e che offre l’opportunità ai giovani di affrontare virtualmente i pericoli alla guida derivanti dallo stato di alterazione conseguente all’assunzione di alcol e droga.