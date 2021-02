Cav punta sull'intelligenza artificiale per migliorare il traffico autostradale

I mezzi di Cav, percorrendo la strada, rileveranno in tempo reale anomalie che, elaborate dal sistema, permetteranno alla società di intervenire con soluzioni immediate a vantaggio della circolazione

Veicoli di servizio come “scanner”: percorrono l’autostrada, visionano lo stato dell’asfalto oppure rilevano eventuali anomalie al traffico, attivando subito la catena dell’intervento. Da oggi la flotta di mezzi di Cav può, in tempo reale, raccogliere dati ed elaborare soluzioni a vantaggio del traffico. La novità è possibile grazie alla collaborazione avviata tra la Società concessionaria veneta che gestisce la Padova-Venezia, il Passante e la Tangenziale di Mestre e Mobileye, società di Intel: la partnership prevede l’utilizzo di un sistema di monitoraggio stradale avanzato, basato sull’intelligenza artificiale.

Attraverso l’utilizzo di sofisticati algoritmi, Cav potrà disporre di dati dettagliati e sempre aggiornati su aspetti fondamentali che riguardano la sicurezza delle infrastrutture e delle persone in viaggio. I mezzi della flotta aziendale di Cav sono stati dotati di tecnologia Mobileye e possono rilevare eventuali anomalie dello stato dell’infrastruttura stradale, semplicemente percorrendola. In particolare, mentre i veicoli sono in movimento, gli algoritmi di rilevazione e misurazione all’interno dei sistemi di visione Mobileye 8 Connect catturano, identificano, misurano, contrassegnano e classificano con precisione i dati rilevanti, che poi vengono aggregati, classificati e allineati in un cloud. I set di dati ottenuti sono quindi restituiti sotto forma di informazioni disponibili per il gestore. Ad esempio, i dati grezzi inviati potrebbero indicare un rallentamento senza evidenti motivi in un determinato punto dell’autostrada e da questi dati Cav potrebbe dedurre la necessità di effettuare una manutenzione sulla segnaletica, dando priorità a quel particolare tratto rispetto ad altri.