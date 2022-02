Al via prenotazioni e richieste per le spiagge, Cavallino si prepara alla stagione estiva

Cavallino-Treporti si prepara alla stagione turistica 2022. Da una parte c'è interesse e richiesta da parte degli ospiti, dall’altra il riconoscimento d’eccellenza delle strutture, assegnato poche settimane fa da Adac (l’istituzione che valuta i campeggi a livello europeo), che ogni anno invia i propri ispettori per verificarne la qualità. È già stata fissata in molti casi, infatti, la data di avvio della stagione, prevista per il weekend del 9 aprile. Non solo, alcune strutture hanno addirittura aperto le pre-prenotazioni per il 2023.

«Pasqua è un po’ il biglietto da visita della stagione – spiega Paolo Bertolini, presidente del Parco turistico di Cavallino-Treporti, il consorzio di promozione della località –. Sperando nel bel tempo, tanti ospiti arriveranno per godersi i primi giorni di vacanza, osservando le novità, respirando quella pace e tranquillità che la vacanza a Cavallino-Treporti sa dare, per poi tornare come d’abitudine in alta stagione. Se guardiamo le prenotazioni e le richieste di informazioni che ci arrivano da telefonate, mail, messaggi sui social – continua Bertolini – l’interesse è ottimo, tanto che luglio, agosto e fin oltre la prima metà di settembre si preannunciano ai livelli del 2021, quando si è arrivati in molti casi al tutto esaurito».

La macchina organizzativa inizia quindi a mettersi in moto in vista dell’accoglienza degli ospiti, con tutte le attività che ne conseguono, che sono centinaia e danno lavoro a migliaia di lavoratori sul territorio. «L’avvio della stagione è fissato per il weekend prima di Pasqua, ma le strutture non vengono aperte dall’oggi al domani – spiega Francesco Berton, presidente di Assocamping Cavallino-Treporti –. Anzi, alcune attività non si interrompono mai. Continuiamo a fare investimenti e migliorie destinati a innalzare sempre più il livello di qualità dei servizi, che già rendono il territorio il primo distretto del turismo all’aria aperta d’Europa».

Basti pensare alle manutenzioni continue, come per la cura del verde, degli impianti di climatizzazione, delle piscine; oppure ai servizi di promozione e gestione delle attività. Sono richieste moltissime professionalità diverse e specializzate. Le strutture ricettive garantiscono circa 3.500 posti di lavoro, prevalentemente ai cittadini del territorio, alcuni prettamente stagionali e altri, invece, con un impegno continuativo per tutto l’anno. La maggior parte di queste competenze vengono trovate sul territorio. La località si prepara a fare il pieno di turisti, nonostante la stagione invernale abbia fatto emergere nuovi problemi, come quelli legati alle fonti energetiche, che sono pesati non poco sui costi del turismo di montagna.

Anche su questo, però, le categorie del litorale, pur solidali con i colleghi del comparto della montagna, guardano con fiducia alla stagione balneare. «Le aziende del ricettivo sono strutture enormi, è chiaro che in qualche misura questi rincari influiranno anche sul nostro settore. Non dovrebbero essere tuttavia voci di bilancio che possono stravolgere il sistema. I visitatori, infatti, come si vede dalle prenotazioni, non sono preoccupati dagli adeguamenti dei listini dovuti ai rincari dell’energia – rassicura Mattia Enzo, vicepresidente del Parco Turistico di Cavallino-Treporti e responsabile del canale di promozione Visit Cavallino –. La voglia di fare vacanza da noi prevale anche su piccole cifre di rincaro. Merito soprattutto dell'offerta che negli anni abbiamo saputo diversificare. L’ospite cha arriva sul territorio, infatti, può contare non solo su un mare pulito e le ampie spiagge, ma anche su escursioni nella natura, visite a Venezia e all’entroterra, ai musei, ai forti. Una vacanza da vivere per tornare a casa con la voglia di ritornare».