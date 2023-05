Cavallino Treporti, bandiera gialla per il sesto anno consecutivo

Con il massimo dei voti, cinque bike smile, Cavallino-Treporti è “Comune ciclabile” per il sesto anno consecutivo. La Fiab oggi ha riconfermato la bandiera gialla alla prima spiaggia veneta.

«È uno degli importanti riconoscimenti che qualifica il nostro territorio. Come amministrazione stiamo continuando a lavorare per rendere tutto il litorale percorribile, in sicurezza, con nuove piste ciclabili, aree verdi e percorsi dedicati alle bici, arredi e attrezzature – afferma l’assessore allo sport Lisa Targhetta, che sta seguendo la progettualità dei percorsi ciclabili -. Muoversi in bicicletta in sicurezza, godendo pienamente della ricchezza ambientale e paesaggistica del territorio, favorisce il miglioramento della qualità di vita dei cittadini e consente ai nostri ospiti di visitare e portare economie al territorio»

Tra gli obiettivi di potenziamento della mobilità sostenibile, tra fine maggio e i primi di giugno inizieranno i cantieri per realizzare la nuova pista ciclabile di via Vettor Pisani a Ca’ Savio e via di Ca’ Vio. Un percorso in sicurezza, da 1,5 milioni di euro, che si congiunge alle tratte di ciclabile già esistenti, fino alla pista a sbalzo di via Pordelio. «Con questi interventi metteremo in sicurezza anche la mobilità dei nostri studenti che raggiungono in bicicletta sia il plesso V. Carpaccio sia gli impianti sportivi – aggiunge l’assessore alla viabilità Nicolò D’Este -. Per quanto riguarda il cantiere, si interverrà cercando di limitare il più possibile l’intralcio alla viabilità. I lavori, invece, all’altezza di Ca’ Pasquali, legati alla posa delle palancole per realizzare il nuovo tratto di ciclabile a sbalzo sulla laguna di via Pordelio, previsti per la primavera, sono stati posticipati dopo la stagione estiva».