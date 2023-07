Censis 2023: lo Iuav migliore ateneo in Italia per i corsi di laurea triennale in design, moda e arti

Come ogni estate, la classifica Censis delle università italiane fornisce un supporto per l’orientamento di migliaia di studenti alle prese con la scelta della carriera universitaria. E l’università Iuav di Venezia, terza a pari merito con Bari nella categoria dei politecnici, dove si misura con atenei come i politecnici di Milano e di Torino, mantiene due importanti primati: internazionalizzazione e migliori corsi di laurea triennale in design, moda e arti. Con 105 punti, Iuav risulta prima in Italia per l’internazionalizzazione (insieme a Ca’ Foscari, che ottiene lo stesso punteggio nella categoria dei grandi atenei).

Si tratta di un punto di forza storico dell’Ateneo, che gode di una solida reputazione internazionale, ha incentivato la mobilità studentesca e aumentato l’offerta di corsi di laurea con doppio titolo in partnership con università europee ed extraeuropee: attualmente otto, con università cilene, francesi, cinesi, albanesi (ma è in programma la realizzazione di corsi con doppio titolo anche con Colonia e Lisbona). Iuav conta su più di 200 accordi con università europee e più di 70 con le extra-europee. Si aggiunge al bilancio positivo l’incremento delle preiscrizioni ai corsi di laurea magistrale in inglese, chiuse a marzo con 277 richieste per la magistrale architecture (con numero programmato di 60) e con 58 richieste per la magistrale urban planning for transition (ad accesso libero).

Si conferma per il quarto anno consecutivo il primo posto di Iuav con 108 punti per i migliori corsi di laurea triennale nelle discipline delle arti e del design, che includono moda e discipline dello spettacolo. Oltre all’ottimo posizionamento nei ranking nazionali e non solo (nell’edizione 2023 di QS World University Ranking Iuav risulta fra le migliori università al mondo per l’insegnamento dell'arte), questi corsi registrano ogni anno un incremento positivo nelle iscrizioni, dovuto anche alla peculiarità di un’area transdisciplinare unica in Italia e a un ambiente formativo che ha saputo generare relazioni produttive con le imprese, il territorio, le istituzioni culturali. Buono anche il posizionamento per le lauree triennali in architettura, per le quali Iuav risulta al quarto posto con 97,5 punti, a poca distanza dal Politecnico di Milano (98 punti). Quest’anno il corso di laurea triennale di architettura sta registrando un aumento delle preiscrizioni particolarmente rilevante: a pochi giorni dalla chiusura, le domande sono 742 per 420 posti disponibili (lo scorso anno, nello stesso periodo, erano 544).