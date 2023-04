Operata al femore a 103 anni, dopo quattro giorni torna a camminare

Ha vissuto e superato la seconda Guerra Mondiale ma la sua più grande battaglia l’ha vinta pochi giorni fa, a 103 anni, quando dopo essere arrivata in ospedale con una frattura del femore è stata operata d’urgenza. Non solo. A distanza di quattro giorni si è rimessa in piedi e ha iniziato le terapie che la riporteranno a camminare.

L’evento a lieto fine è accaduto venerdì scorso all’ospedale di San Donà di Piave. «La signora è arrivata con la rottura del femore a seguito di una caduta accidentale – spiega il direttore dell’ortopedia di San Donà, Nunzio Mastrantonio –, quella frattura l’avrebbe condannata a stare forzatamente a letto con conseguenze deleterie su un fisico già fragile, per questo motivo è stato scelto di operarla nonostante l’età ultracentenaria».

L’intervento al femore è stato eseguito poche ore dopo l’ingresso in ospedale dallo staff di ortopedia, in anestesia spinale effettuata dall’equipe coordinata dal dottor Fabio Toffoletto. L’operazione è andata a buon fine, la paziente ha già iniziato la riabilitazione e dopo Pasqua potrà rientrare a casa. Nell’ultimo mese sono stati due i pazienti centenari operati dallo staff di ortopedia di San Donà: «Sono oramai lontani i tempi in cui la frattura del femore nell’anziano non veniva operata ed era una delle cause di morte più frequenti, con notevoli sofferenze – conclude Mastrantonio - . L’età della popolazione si eleva sempre più e di conseguenza anche quella dei nostri pazienti. Noi siamo sempre pronti ad intervenire su persone di età molto avanzata al fine di garantire loro una qualità di vita dignitosa».