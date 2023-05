Venezia celebra il centenario di Luigina De Grandis e Mario Marabini

Venezia propone un programma di iniziative per celebrare due grandi artisti, veneziani di adozione: Luigina De Grandis, pittrice, e Mario Marabini, scultore, entrambi nati nel 1923, lei in un paesino della provincia di Verona, lui a Bologna, uniti nell’attività artistica così come nella vita affettiva. Nel centesimo anniversario della loro nascita, l’associazione Amici Archivio De Grandis Marabini ETS, in collaborazione con il Comune di Venezia e la Regione Veneto, promuove una serie di conferenze, spettacoli, mostre e iniziative culturali che si svilupperanno nei prossimi mesi.

Un progetto di «grandissimo valore artistico, culturale e umano», come sottolineato dalla presidente del consiglio comunale, Ermelinda Damiano, che tocca «temi molto cari a me e all’amministrazione: dalla valorizzazione delle donne, con un fil rouge che unisce passato, presente e futuro, al coinvolgimento dei giovani, elemento fondamentale per dare continuità alla storia di questa città, fino alla valorizzazione dei nostri artigiani». Assieme alla presidente Damiano hanno presentato il progetto Chiara Marabini, direttrice dell'archivio De Grandis Marabini, l’architetto Fabrizio Berger, Riccardo Caldura, direttore dell’Accademia di belle arti, Matteo Masat, direttore Confartigianato imprese, e Antonella Bovo, presidente Fidapa Venezia.

Il primo appuntamento è per venerdì 12 maggio, alle 14, nell’aula magna dell’Accademia di belle arti di Venezia, il luogo in cui De Grandis e Marabini studiarono, allievi rispettivamente di Bruno Saetti e Alberto Viani, e si conobbero, per poi successivamente sposarsi. Verrà promosso un convegno di studi, alla presenza tra gli altri di Toni Toninato, storico e critico d’arte, Elisabetta Barisoni, responsabile Ca’ Pesaro, Giovanni Bianchi, docente di storia dell’arte contemporanea, Franca Lugato ed Elena Casotto, critiche dell’arte. «Con l’archivio De Grandis Marabini - ha spiegato il direttore dell'Accademia, Riccardo Caldura - è in corso una collaborazione concreta, che attraverso una convenzione consente ai nostri studenti di accedere all’archivio e fornire un contributo nella catalogazione del materiale e nella lettura interpretativa dei due artisti».

Per celebrare le qualità di Luigina De Grandis, anche attraverso la testimonianza diretta delle donne aderenti a Fidapa, (di cui De Grandis faceva parte), il 27 maggio a Legnago verrà promossa una giornata di memoria. Analoga iniziativa verrà proposta anche a Venezia in ottobre. Sempre in ottobre, dall’1 al 15, nella sala San Leonardo, verrà organizzata una mostra celebrativa nella quale le opere di De Grandis e di Marabini saranno affiancate da suggestioni dell’artigianato veneziano. Infine, nel mese di dicembre, al teatro Goldoni andrà in scena una conferenza teatrale, con voce narrante di Alberto Toso Fei: uno spettacolo sensoriale in cui sarà coinvolto anche il pubblico. Tutte le proposte culturali saranno ad ingresso gratuito.

Nell’ambito del centenario procederà inoltre il lavoro di digitalizzazione dell’archivio De Grandis Marabini, nato nel 2003. «Nella casa atelier - ha spiegato la direttrice Chiara Marabini - sono conservate e catalogate circa tremila opere tra dipinti, sculture, grafiche, a cui si aggiungono lettere e libri, messi a disposizione dei giovani artisti».