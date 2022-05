È online la rete dei centri estivi di tutta la città metropolitana

La Città metropolitana ripropone per il 2022 il sistema online per consultare la mappa e l'elenco dei centri estivi di tutta la provincia: si può visitare a questo link https://bit.ly/3NHHatM e contiene tutte le proposte delle associazioni e delle società sportive distribuite nei 44 comuni metropolitani che si sono iscritte al portale. Un sistema semplice e completo. Il sindaco Luigi Brugnaro commenta: «I ragazzi sono al centro della nostra attenzione: giocare, fare sport, vivere assieme dando sollievo alle famiglie è importante e diventa più facile scegliere se l’elenco delle proposte è a disposizione con un clic dello smartphone».

L’indagine è stata effettuata procedendo su due fronti: da un lato coinvolgendo i referenti del Sitm (sistema informativo territoriale metropolitano), individuati per ciascun comune, che hanno comunicato quanto di loro competenza, dall’altro predisponendo un apposito questionario online indirizzato a tutte le associazioni sportive del territorio. Il Comune di Venezia ha raccolto in autonomia i dati relativi alle proprie strutture. «La mappa dei centri comunali - spiega Laura Besio, assessore alle Politiche educative - è disponibile sulla home page del sito istituzionale oltre che su quello complessivo della Città metropolitana, ed è un modo per dare la possibilità ai cittadini di scegliere la soluzione a loro più adatta, in autonomia e con completezza di informazione».

Ad oggi sono state raccolte 164 proposte distribuite sull’intero territorio metropolitano (comprese le 56 nel comune di Venezia). Per ognuna di esse è stata rilevata la denominazione, il tipo (privato o pubblico), l’indirizzo, il comune, il gestore e il relativo sito web, i servizi e le attività offerte, il numero massimo di utenti accettati, il periodo di attivazione, gli orari, le fasce d’età ammesse, se la struttura è adeguata ad ospiti con disabilità, il periodo minimo di prenotazione del servizio. Altre associazioni e società che non hanno ancora confermato la loro disponibilità possono farlo nei prossimi giorni.