Centri estivi: pronta una mappa di tutta la Città metropolitana per le famiglie

Sono state raccolte 185 proposte in 44 Comuni, di cui 72 a Venezia. La ricerca è possibile con i filtri, in base alle proprie esigenze e scegliendo la soluzione più appropriata all’età del bambino e alle attitudini

Centri estivi: per la stagione 2021 è disponibile per le famiglie una mappa interattiva per scoprire le proposte di associazioni e società sportive nei 44 comuni della Città metropolitana, a partire dalla conclusione dell’anno scolastico. «I nostri giovani hanno vissuto mesi difficili, spesso costretti con la didattica a distanza, impossibilitati a praticare sport a causa della pandemia – spiega il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro – Ecco perché offrire loro adesso la possibilità di tornare a giocare, fare sport, vivere assieme è importante. Tutto diventa più facile se l’elenco delle proposte è a disposizione con un semplice clic dello smartphone. Ringrazio tutti i 44 Comuni per la collaborazione. L'obiettivo di questa attività è proprio di mettere a disposizione delle famiglie l'intera offerta dei servizi presenti affinché possano indirizzarsi, con completezza d'informazione, all'una o all'altra realtà. Si tratta di un'azione di promozione dell'offerta, capillare sul territorio».

L’indagine è stata effettuata coinvolgendo i referenti di ciascun Comune e predisponendo un apposito questionario on-line indirizzato a tutte le associazioni sportive del territorio, già note in quanto coinvolte nel progetto 6Sport. Il progetto è stato condotto in collaborazione con il Comune di Venezia che ha raccolto i dati relativi a 72 strutture presenti all’interno dei propri confini, e li ha condivisi con Città metropolitana. «La mappa dei centri estivi disponibili nel Comune di Venezia è sulla home page del sito del Comune di Venezia oltre che su quello complessivo della Città metropolitana ed è un modo per dare la possibilità ai cittadini di scegliere la soluzione a loro più adatta - aggiunge l'assessore alle Politiche Educative del Comune di Venezia, Laura Besio - Il nostro è un obiettivo informativo: vogliamo mettere le famiglie nelle condizioni di sapere che ci sono tante realtà che offrono diverse iniziative su tutto il territorio».

Ad oggi sono state raccolte 185 proposte distribuite sull’intero territorio metropolitano, di cui 72 del Comune di Venezia. Per ognuna di esse è stata rilevata la denominazione, il tipo (privato o pubblico), l’indirizzo, il Comune, il gestore e il relativo sito web, i servizi e le attività offerte, il numero massimo di utenti accettati, il periodo di attivazione, gli orari, le fasce d’età ammesse, se la struttura è adeguata ad ospiti con disabilità, il periodo minimo di prenotazione del servizio. I dati sono poi stati georeferenziati e resi disponibili su cartografia. Sono stati impostati dei filtri in modo che sia possibile ricercare i centri estivi in base alle proprie esigenze e scegliendo la soluzione più appropriata all’età del bambino e alle sue attitudini.

Per accedere alla mappa metropolitana: https://bit.ly/3oer0MW. Per accedere alla mappa del Comune di Venezia: https://www.comune.venezia.it/content/centri-estivi-2021