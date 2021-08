Centri estivi: le direttive nel comune di Venezia e di Mirano per l'assegnazione dei contributi

Sono disponibili in queste ore i dettagli per i contributi alle famiglie relativi ai centri esivi in alcuni comuni, tra cui Venezia e Mirano.

Venezia

Per quanto riguarda Venezia gli assessori comunali alle Politiche educative, Laura Besio, e alle Politiche giovanili e Sport, Andrea Tomaello, ricordano che c'è tempo fino al 31 agosto per partecipare al bando per l'assegnazione dei contributi per i Centri estivi: "Il bando è riservato ai gestori dei Centri stessi e dei Grest che organizzano attività ludico-ricreative per bambini e bambine di età compresa fra i 0 e i 17 anni - spiegano gli assessori Besio e Tomaello - da giugno a settembre 2021. I requisiti per poterlo richiedere sono: aver attivato il centro estivo per la durata minima di due settimane; aver rispettato le prescrizioni delle Linee guida anti Covid-19; essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed avere il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) regolare".

Come funziona

La domanda di partecipazione, una per ogni centro estivo attivato, dovrà essere presentata unicamente on-line in DiMe nella sezione “Cultura e Sport” - “Contributo centri estivi 2021” alla card “Richiesta” al seguente link: https ://dime.comune.venezia.it dal Rappresentate Legale o da un suo delegato accedendo, previa autenticazione tramite SPID, CIE e CNS, entro e non oltre le ore 12 del 31 agosto 2021. Il contributo spettante ad ogni soggetto gestore privato sarà quantificato secondo i criteri fissati dalla Delibera di Giunta 170 del 22/07/2021, su presentazione di una rendicontazione dell’attività svolta nel centro estivo attestante i costi sostenuti, le entrate e il numero di bambini frequentanti per settimana. La rendicontazione dovrà essere presentata unicamente on-line accedendo, previa autenticazione tramite SPID, CIE e CNS, a DiMe nella sezione “Cultura e Sport” - “Contributo centri estivi 2021” alla card “Rendicontazione” al seguente link: https://dime.comune.venezia.it entro e non oltre il 15 settembre 2021. Il richiedente provvederà al caricamento delle informazioni richieste nel bando allegando il modulo della rendicontazione dettagliata del centro estivo e l’ulteriore documentazione necessaria al pagamento del contributo (atto di notorietà), in formato PDF, utilizzando esclusivamente i moduli sottoindicati allegati al bando. Il contributo non sarà erogato qualora lo svolgimento dei centri estivi non avvenga nel rispetto delle “Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” allegate all’ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 21/05/2021. L'erogazione del contributo assegnato ai soggetti beneficiari, è subordinata all’effettivo accertamento dei fondi stanziati con il Decreto “Sostegni bis” del 25/05/2021 n. 73.

A Mirano

Le famiglie con minori da 0 a 17 anni, residenti a Mirano, che nel periodo giugno-settembre 2021 sosterranno spese per l’iscrizione/frequenza dei propri figli ai centri estivi all’interno e fuori il territorio comunale, possono richiedere un contributo economico al Comune. Requisiti: avere un I.S.E.E. inferiore o uguale a 20mila euro e le ricevute di pagamento. Il contributo è di massimo 250 euro per ciascun figlio mediante rimborso della spesa effettivamente sostenuta. La richiesta di contributo va presentata entro il 10 settembre 2021. L’avviso e il modulo di richiesta sono disponibili nel sito comunale https://www.comune.mirano.ve.it/it/news/contributi-economici-alle-famiglie-per-la-frequenza-dei-figli-ai-centri-estivi