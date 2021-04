Un albero in ricordo di Jacopo Zanella e la mamma Mariella

C'è un nuovo albero nel giardino del Centro Airone: i ragazzi dell’associazione e cooperativa “Ci siamo anche noi” di Cavallino Treporti l'hanno piantato in ricordo di Jacopo Zanella. Il ragazzo, che faceva dell'associazione, è morto a 35 anni all'ospedale di Jesolo, a gennaio scorso, dopo aver contratto il Covid. A pochi giorni di distanza è scomparsa anche la mamma Mariella Lazzarini di 65 anni.

Insieme ai ragazzi del Centro, compagni di una vita insieme, ieri c’erano papà Giorgio e alcuni membri storici dell’associazione e cooperativa. L’albero scelto per ricordare Jacopo è stato un cedro libanese, forte e immortale, proprio come il segno lasciato dal giovane nella vita di molti, tra amici, operatori e persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Il momento è stato propizio per ricordarne la vita e il coraggio del suo essere uomo. Per l’occasione i ragazzi hanno ringraziato di cuore Giorgio Zanella che ha donato all'associazione una sua auto attrezzata, acquistata originariamente per Jacopo. Un dono utile e prezioso per sopperire alle necessità di spostamento future. Nelle settimane scorse i ragazzi hanno progettato e ideato una frase con la quale abbellirlo e personalizzarlo. La scelta è ricaduta su uno slogan che riassumesse il sentire di tutti per Jacopo, la sua passione per i viaggi, per lo stare insieme e in compagnia: “Viaggiamo con Jacopo”. Segno concreto di come l’amore di Jacopo per il prossimo si continui a diffondere nella vita di ogni giorno.