Una sede alla Giudecca per l'archivio del circolo fotografico La Gondola

Una concessione di locali al centro civico della Giudecca per accogliere il circolo fotografico La Gondola. «Diamo ospitalità negli spazi del Comune a una importante realtà del nostro territorio - commenta l'assessore comunale al Patrimonio, Paola Mar - costretta a lasciare gli spazi a lei assegnati dal 2014 ai Tre Oci alla Giudecca avendone ricevuto lo sfratto in seguito alla vendita dell'immobile. Un gesto di attenzione per il circolo fotografico fondato nel 1948 e che oggi potrà godere, proprio nello stesso immobile nel quale ha la sede, anche di spazi per il proprio archivio che consta di 22.682 stampe fotografiche vintage, 59.525 negativi, 23.513 diapositive, 1.616 volumi, 4.000 riviste d'epoca, 40 faldoni di documentazione e altri reperti».

Un patrimonio di enorme valore. «Sono 5.316 le fotografie dichiarate di "eccezionale interesse" da parte della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico e artistico e per il Polo museale della città di Venezia. L'archivio si configura come un raro esempio di unità museale interamente gestita in forma volontaristica - conclude l'assessore Mar - e il Comune non poteva permettere che andasse disperso un vero e proprio patrimonio della comunità, a seguito dello sfratto ricevuto».

Lo spazio dell'ex anagrafe sarà in concessione per una durata di 5 anni, applicando l'esenzione del 50% del canone annuo e della quota forfettaria dei consumi. Con la stessa delibera, nel medesimo immobile verrà assegnata una stanza inutilizzata con presenza di servizi igienici al medico di base della Giudecca, considerato che l'ambulatorio dove esercita, di proprietà privata, anch'esso in vendita, necessita di un supporto dell'Amministrazione comunale.

«Al fine di agevolare il mantenimento di un servizio così importante per gli abitanti della Giudecca - continua Mar - il Comune, dopo aver svolto un'indagine ricognitiva finalizzata alla ricerca di uno spazio adatto, ha individuato questo spazio al centro civico. Un gesto di attenzione alla popolazione che si inserisce in un solco che questa Amministrazione ha segnato già da tempo, e che in questi anni ha portato avanti con lo stesso spirito per Sant'Erasmo, San Pietro in Volta, Dese, Zelarino, Castello e addirittura a Ca' Sabbioni dove abbiamo messo a disposizione dei medici di base due strutture pubbliche così da continuare a garantire ai pazienti un servizio sanitario fondamentale e insostituibile».