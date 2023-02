Consegne record: a dicembre 32mila pacchi distribuiti a Venezia e nelle isole

Il centro di recapito del Tronchetto a Venezia è risultato il migliore tra gli 85 del Veneto, e tra i migliori di tutta Italia, per la gestione dei volumi e la consegna dei pacchi durante le festività natalizie. A certificarlo è Poste Italiane, che ha assegnato il riconoscimento nei giorni scorsi. «Siamo molto contenti per questo risultato - ha commentato la direttrice dell'hub del Tronchetto, Barbara Perale - Ringrazio tutta la mia squadra e soprattutto i portalettere, impegnati quotidianamente nel centro storico e nelle isole, perché è grazie a loro che siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissati».

Durante le festività il centro di recapito di Venezia ha fatto registrare aumenti nelle consegne fino a punte di oltre 2.000 pacchi nei giorni che precedono il Natale, 32mila in tutto dicembre: «Consegniamo a tutti e di tutto - aggiunge la direttrice Perale - raggiungiamo famiglie, negozi, hotel e anche ospiti degli hotel, in tutti gli angoli della laguna. La lontananza dai centri commerciali e dai negozi forse stimola agli acquisti on line. Ce ne accorgiamo ad esempio alla Giudecca, ma anche in isole poco abitate come Sant’Erasmo».

Il centro di recapito lavora parallelamente anche circa 600 chili al giorno di lettere ed un migliaio di raccomandate. Negli spazi di Venezia sono impiegate in tutto 80 persone, tra portalettere e personale di staff. Ogni giorno i postini percorrono a piedi le calli veneziane per circa 200 chilometri raggiungendo cassette e campanelli di quasi 18mila i numeri civici: abitazioni, negozi, locali pubblici, istituzioni ed altre attività.

Le operazioni di consegna sono più sicure e veloci grazie all’utilizzo dei palmari di ultima generazione in dotazione ai portalettere. Il palmare rende più rapide le operazioni come la consegna tracciata di corrispondenza, pacchi e raccomandate, assicurate e atti giudiziari, anche grazie all’utilizzo della firma elettronica del destinatario direttamente sul palmare, permette di contattare telefonicamente il cliente destinatario di pacchi in fase di recapito e di gestire in modo efficace operazioni come il pagamento dei contrassegni, il recapito su appuntamento e il ritiro a domicilio della posta registrata. Grazie ai nuovi palmari, è possibile inoltre gestire il pagamento dei principali bollettini e MAV ed effettuare ricariche telefoniche e PostePay, esclusivamente tramite pagamenti elettroni ci in modo più sicuro e veloce.

Inoltre in provincia di Venezia sono più di 200 gli esercizi aderenti alla Rete Punto Poste, punti self-service con orari di apertura estesi attraverso i quali è possibile anche effettuare il reso dei propri acquisti online.