Lunedì a Portogruaro apre il nuovo centro di vaccinazione anti Covid

La popolazione residente nel portogruarese da lunedì 22 febbraio farà riferimento a un nuovo centro vaccinale anti-covid, che sostituirà quello posto nel distretto sociosanitario, ex silos, di Portogruaro. Il nuovo CVP (Centro Vaccinazione di Popolazione) sarà attivo via Rivago 69 a Portogruaro, in un edificio dell’Eastgate Park. Il personale dell'Ulss 4 in questi giorni sta ultimando l'allestimento.

Da lunedì mattina, all'arrivo nella nuova sede gli utenti troveranno un ampio parcheggio e una tensostruttura per l'attesa. Varcato l’ingresso dell’edificio, in un’area accettazione il personale dell'Ulss 4 effettuerà la registrazione e la raccolta della documentazione. Gli utenti verranno poi indirizzati in un’ampia sala fornita di cinque postazioni e di sedie per l'osservazione post-vaccinale che prevede un'attesa di circa 15 minuti. E’ stata allestita inoltre un’infermeria utilizzabile dal medico presente in caso di necessità.

Il reclutamento della popolazione da vaccinare viene effettuato mediante lettera postale inviata a domicilio. Tutte le persone residenti nel portogruarese che si vaccineranno a partire dal 22 febbraio troveranno già indicato nella lettera d'invito l'indirizzo della nuova sede e una piantina geografica che indica l'esatta posizione. La vaccinazione dovrà essere differita nei casi in cui l'utente abbia avuto un’infezione da covid negli ultimi 3 mesi; abbia avuto contatti con persone positive al covid negli ultimi 30 giorni e non abbia un tampone negativo. In tali casi si chiede al diretto interessato di comunicarlo ai numeri o mail indicati. Riguardo al programma vaccinazioni, oltre alla classe 1941, si proseguirà poi con il coinvolgimento della popolazione classe 1940, 1939 e 1938, personale scolastico, categorie a rischio e poi le altre fasce di popolazione.