Cercasi lavoratori: Eurointerim ricerca 1000 profili professionali in Veneto

Si selezionano operai generici e addetti alla conduzione di macchinari e impianti, Manutentori meccanici, elettromeccanici, elettronici sia specializzati che junior, operai specializzati in lavorazioni meccaniche, per il settore automotive, automazioni industriali, carpenteria metallica, minuterie meccaniche, per lavorazione del legno (Treviso), per lavorazioni orafe (Vicenza, Treviso, Padova), per lavorazione alimentare (Vicenza, Verona, Padova), lavorazione pelli (Vicenza), per la lavorazione della calzature di lusso e sportive (Venezia, Padova, Treviso), per lavorazioni edili (Padova). Si ricercano anche pianificatori della produzione, lean manufacturing Engineer, Ingegneri gestionali, Buyer. Inoltre si cercano vari profili anche 150 profili in Area Logistica e Magazzino: magazzinieri carrellisti, addetti picking, magazzinieri consegnatari, autisti patente C, preparatori ordini, impiegati di magazzino e addetti alle spedizioni. In Area Tecnica e Progettazione: disegnatore meccanico 3D, progettista meccanico, progettista edile, tecnico di cantiere, progettista elettrico, progettista elettronico, programmatore macchine cnc, interior designer, specialista tempi e metodi, industrializzatore prodotto. In Area Amministrazione e Finanza: contabili, controller, recupero crediti, payroll specialist, responsabile amministrativo, contabile junior, specialista in Amministrazione Finanza e Controllo, contabili ciclo passivo, contabili di studio commercialista. Tutte le offerte sono costantemente aggiornate sul sito www.eurointerim.it La ricerca può essere fatta per Area Funzionale e Provincia oppure per Filiale. Segui Eurointerim anche sui Social: Facebook https://www.facebook.com/eurointerimspa Linkedin https://www.linkedin.com/company/eurointerim-s-p-a- Instagram https://www.instagram.com/eurointerimspa