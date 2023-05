A Ca' Foscari una cerimonia per ricordare il professor Ruperti, scomparso a gennaio

Una cerimonia per ricordare il professor Bonaventura Ruperti, ordinario di lingua e letteratura giapponese di Ca' Foscari, scomparso a gennaio di quest’anno. La commemorazione si svolgerà sabato 13 maggio, a partire dalle 10.30, nell'aula magna "Silvio Trentin" a Ca' Dolfin. Durante la cerimonia, verrà ufficialmente intitolata in sua memoria la Sala Colonne della sede di San Sebastiano e gli verrà dedicato un volume fotografico.

Tra gli interventi, previsti quello della rettrice, Tiziana Lippiello, del console generale del Giappone in Italia, Kobayashi Toshiaki, e del direttore dell'Istituto giapponese di cultura, Junichi Shimizu.

Cafoscarino da sempre, chiamato affettuosamente da studenti e studentesse il "profeta del Giappone", Ruperti si è spento nel pomeriggio del 5 gennaio. Nel corso della sua carriera, ha saputo coltivare la sua grande passione per il teatro giapponese, fino a diventare, con le sue oltre 100 pubblicazioni, tra cui 7 monografie, uno studioso di indiscusso livello e di grande prestigio internazionale, stimato non solo dai suoi colleghi accademici ma anche dai più rinomati maestri delle arti performative giapponesi.

In Giappone gli è stata affidata la direzione di diversi progetti di ricerca. Il grande apprezzamento da parte della comunità scientifica giapponese è attestato anche dai premi ricevuti alla carriera da parte del ministero degli Affari esteri del Giappone: nel 2017 l’onorificenza per i meriti nella promozione della cultura giapponese in Italia, e nel 2020 il conferimento dell’Ordine del Sol Levante Raggi in Oro con Nastro.

Un forte senso delle istituzioni, il rigore e l’onestà intellettuale che lo distinguevano, lo hanno sempre motivato a spendersi a tutti i livelli, nelle molte cariche che ha rivestito sin dal suo ingresso a Ca’ Foscari nel 1992, portando la nipponistica veneziana a crescere e acquisire il prestigio internazionale oggi testimoniato anche dai suoi tanti allievi nel mondo.