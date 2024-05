Cgil, Cisl e Uil del Veneto contro gli anti abortisti nei consultori

Cgil, Cisl e Uil del Veneto alzano la voce contro la possibilità, ulteriormente legittimata dal recente decreto Pnrr, di avere associazioni "con qualificata esperienza nel sostegno alla maternità", cioè in molti casi contrarie all'aborto, nei consultori. Un emendamento all’articolo 44 del decreto, approvato il 23 aprile dal Senato, notano, ha infatti stabilito che le Regioni possano fare uso dei fondi destinati alla sanità per organizzare i servizi dei consultori potendo «avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del Terzo Settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità». A questo proposito i tre sindacati confederali hanno chiesto al presidente Zaia e all’assessora Lanzarin di non dar seguito al provvedimento sulla presenza delle associazioni antiabortiste nei consultori pubblici e negli ospedali del Veneto, rendendosi disponibili ad un incontro in Regione per discutere del tema.

In Veneto c’è un consultorio ogni 40.000 abitanti, dato ben sotto alla media nazionale dei 35.000 e ancora più sotto a quella raccomandata nella misura di uno ogni 20.000, notano i tre sindacati. Se a questo si aggiunge che su 10 medici ce ne sono 7 obiettori (dati nazionali), la situazione appare come estremamente critica per la libertà di scelta delle donne.

«Noi crediamo che la legge 194 debba essere attuata così come è scritta, tutelando la libera scelta delle donne attraverso i servizi professionali dei consultori, senza nessuna ingerenza da parte di associazioni antiabortiste, in quanto il loro intervento, in un momento già travagliato, si porrebbe come una pressione psicologica e un condizionamento colpevolizzante, compromettendo definitivamente la salute psico-fisica della donna - hanno dichiarato congiuntamente Tiziana Basso, Segretaria generale Cgil Veneto, Cinzia Bonan, Segreteria regionale Cisl Veneto e Lorenza Cervellin, Segreteria regionale Uil Veneto - Al di là della risoluzione del Parlamento Europeo che sancisce l’interruzione volontaria di gravidanza tra i diritti fondamentali della UE, chiedendo di vietare i finanziamenti ai “gruppi anti-genere e anti-scelta”, l’emendamento governativo per impegnare risorse del Pnrr proprio ai movimenti cosiddetti “pro-vita” è anche in netto contrasto con l'art. 4 dello Statuto del Veneto che promuove l'effettiva parità sociale della donna» concludono.