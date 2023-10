Che fine ha fatto il nuovo commissariato di polizia di Chioggia?

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

«Da molto tempo siamo abituati ai proclami e alle promesse: una volta in campagna elettorale e un’altra volta dai precedenti vertici della nostra Amministrazione. Ma, a nostro avviso, rimangono sempre e solo proclami e promesse. A questo punto, come Sindacato Autonomo di Polizia, vogliamo capire alcune cose e soprattutto vogliamo risposte a queste doverose domande: che fine ha fatto il progetto del nuovo commissariato P.S. di Chioggia? Che fine hanno fatto i 5.500.000 di euro stanziati o dedicati per i lavori per la nuova struttura?

Da interlocuzioni avute, sembra che i problemi della lungaggine del passaggio del commissariato P.S. di Chioggia presso la sede dell’ex tribunale (viale stazione) siano dovuti agli uffici tecnici del Comune di Chioggia che continuano a mettere sul tavolo documenti e regolamenti comunali che di fatto non permettono l’avvio dei lavori. Ma allora, il nuovo commissariato P.S. di Chioggia rimane ancora un miraggio? Questione che ci lascia alquanto perplessi anche perché, da 2 anni, a guidare il Comune di Chioggia è un poliziotto in aspettativa.

Ecco, allora, che ci chiediamo se questa situazione sia favorevole e di aiuto per modificare la penosa e assolutamente inadeguata struttura dove quotidianamente prestano servizio colleghe e colleghi per tutta la cittadinanza clodiense? E poi, se quasi tutti gli Uffici coinvolti sono pronti per la firma, come mai solo ora si evidenzia questo problema senza nemmeno prospettare le possibili soluzioni?

Il sindaco, con il peso politico di giunta e consiglio comunale, ha il potere di intervenire modificando regolamenti e quant’altro sta bloccando la realizzazione di questo progetto? A questo punto cercheremo le risposte e di conseguenza di avere fatti concreti, presso gli uffici competenti, sia per i colleghi, che da anni continuano a lavorare in una struttura fatiscente, che per i molti cittadini che, quando si presentano per presentare denuncia o richiedere documenti, si ritrovano in uffici che hanno tutto tranne l’aspetto di Uffici di Polizia.»

Il segretario provinciale SAP, Giorgio Pavan.