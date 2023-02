Cardiologie aperte all'Ulss 4, screening cardiovascolare per 130 persone sabato

Giornata di prevenzione cardiovascolare “Cardiologie Aperte 2023”: l'Ulss 4 aderisce all'iniziativa con lo scopo di sensibilizzare la popolazione sulle problematiche relative alle patologie cardiovascolari e per far conoscere le attività della cardiologia. I medici Alessandro Fontebasso e Sabrina Barro, con la collaborazione del personale medico e infermieristico della Cardiologia di San Donà, hanno organizzato per l’occasione due giorni di attività.

Si inizia venerdì con un concerto gratuito della Piter Rosbif Band, alle 20.30 nell’auditorium del centro culturale “Da Vinci” a San Donà. La band, capitanata Piter Rosbif, ha partecipato a numerose rassegne ed eventi “live” del nord Italia, il proprio repertorio spazia dal Rock and Roll al Soul, dal Blues al Rhythm and Blues, in questa serata presenterà il nuovo progetto “C’era una volta una Canzone” con brani dagli anni 50 ad oggi, sonorità e ritmiche trascinanti e coinvolgenti. Il concerto sarà preceduto dai saluti del direttore generale dell’Ulss4, Mauro Filippi, e dell’intervento dal direttore della Cardiologia di San Donà, Giovanni Turiano, dedicato alla sensibilizzazione ed alla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

All’entrata dell’auditorium verrà distribuito, a chi lo desidera, un talloncino che permetterà l’accesso allo screening cardiovascolare del giorno dopo, sabato 18 febbraio dalle 8.30 alle 13 negli ambulatori di Cardiologia all’ospedale di San Donà di Piave. Sarà un vero e proprio check-up cardiovascolare che prevede l’esecuzione di un elettrocardiogramma, la misurazione della pressione arteriosa e della saturazione di ossigeno, il calcolo dell’indice della massa corporea e alla fine del percorso un breve colloquio con il cardiologo.

Per questioni logistiche i posti disponibili saranno 130. Ai partecipanti verranno distribuiti degli opuscoli predisposti dall’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco) che promuove “Cardiologie Aperte” a livello nazionale, con i consigli sul corretto stile di vita e di prevenzione cardiovascolare, verrà consegnato anche materiale divulgativo dell’Associazione amici del cuore di San Donà e Jesolo.