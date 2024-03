Noale, lo chef Davide Di Rocco è tra i top giovani ristoratori d’Europa

Noale si conferma patria di eccellenze della gastronomia. L’ultimo riconoscimento, in ordine di tempo, è quello ottenuto nei giorni scorsi da Davide Di Rocco, chef dell’omonimo ristorante in Ca’ Matta, con vista sulla rocca dei Tempesta. In occasione del congresso nazionale di Jeunes Restaurateurs d’Europe (Jre), svoltosi in Franciacorta, sono stati annunciati i nuovi ingressi: 5 le new entry italiane, quattro al nord e una al sud, tra cui, appunto, Di Rocco.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

La Jre è un’associazione internazionale nata in Francia nel 1974 che oggi riunisce 350 ristoranti provenienti da Italia, Svizzera, Germania, Austria, Slovenia, Lussemburgo, Francia, Spagna, Olanda, Belgio, Irlanda, Polonia, Romania, Regno Unito e anche dalla lontana Australia.

L'organizzazione promuove il rispetto per la tradizione, la creatività e l'innovazione di giovani chef sotto il motto talento e passion, e nel mondo della gastronomia rappresenta un passo verso le famose stelle Michelin. Possono farne parte giovani chef, dai 25 ai 42 anni, il cui ristorante deve essere incluso in almeno tre guide gastronomiche importanti. «È un riconoscimento che ci rende orgogliosi e premia il nostro lavoro - spiega Di Rocco -. Una tappa del nostro percorso che impegneremo ad onorare, sperando di poter sempre dare lustro anche a Noale».