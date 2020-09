Il tour "delle polemiche" continua a Venezia: Chiara Ferragni in visita a Palazzo Ducale

L'occasione si è creata con la consegna del Leone d'Oro per «l'impegno civico dimostrato per l'impegno civico dimostrato per l'Italia in questo periodo di emergenza ricordando a tutti le bellezze di cui l'arte, la cultura e la tradizione italiana sono ricche e per aver scelto la città di Venezia come tesoro da far conoscere al suo pubblico internazionale». È stato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha consegnare nelle mani di Chiara Ferragni il riconoscimento alla influencer da 21 milioni di follower, che anche tra le contestazioni, continua nel suo tour in giro per l'Italia, documentato in modo costante sui suoi profili social.

Ferragni, che nei suoi giorni in laguna alloggia in una splendida residenza con vista sulla basilica della Salute, nella giornata di ieri ha visitato, nell'ordine, la Scuola Grande di San Rocco, Palazzo Ducale e il Ponte dei Sospiri. «Come molti di voi sapranno - ha detto l'influencer su Instagram - sono una grande supporter dell’Italia e dei suoi tesori nascosti soprattutto in questo momento difficile per il turismo, e proprio in questi giorni mi trovo a Venezia per mostrarvi alcuni luoghi ancora poco esplorati. Per aver scelto la città di Venezia come tesoro da far conoscere al mio pubblico internazionale in questi tre giorni in laguna e per l’impegno civico dimostrato per l’Italia in questo periodo di emergenza ricordando a tutti le bellezze di cui l’arte, la cultura e la tradizione italiana sono ricche, sono stata insignita dalla città del Leone D’Oro. Questo è solo l’inizio».