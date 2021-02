Le modelle tornano a sfilare: «Dopo un anno di stop il primo flash negli occhi»

Le venete Sara Mondin, Chiara Trincanato di Campagnia Lupia e Cocca Solomon sono state le protagoniste in Romagna del primo shooting fotografico del 2021: «Eravamo stanche dei selfie, che emozione tornare in un vero studio fotografico tra truccatori e parrucchieri»

Dopo un anno di stop, malgrado il futuro ancora lastricato d'incognite, il mondo della moda torna a lavorare sui nuovi campionari. Nei giorni scorsi, tra Milano Marittima e Riccione, è andato in scena il primo shooting del 2021 realizzato da Olé Artist, brand milanese di street-wear(segmento luxury) con sede operativa a Rimini.

Selezionata una modella veneziana

Presentata in anteprima, alla prestigiosa Diadema Accademy di Rimini, la linea di t-shirt ispirata ai "Sette peccati capitali" oltre ad altri capi "sperimentali" che comporranno la nuova collezione 2021-2022. E, dopo mesi di clausura, sono finalmente tornate a lavorare anche le prime fotomodelle che, per l'occasione, sono state selezionate dall'agenzia Ap Production attraverso un casting a Canazei. Per il primo shooting dell'anno, Olé ha reclutato un autentico "maestro dell'immagine", il fotografo Ottavio Giannella che, proprio questo mese, firma per la rivista "Traveler" di National Geographic uno splendido servizio dedicato a Ravenna.

Un anno senza servizi di moda

Davanti alla macchina fotografica si sono alternate la vicentina Sara Mondin, la veneziana Chiara Trincanato e infine la Cocca Solomon e l'argentino Ramiro Martin Lago: «Tornare a lavorare è stato un sogno - spiega Chiara Trincanato, originaria di Campagna Lupia - era ormai un anno che non avevo il flash negli occhi e, quando Olé mi ha selezionata, ho subito risposto: 'Tranquilli, vengo anche gratis'. Era da troppo tempo che non provavo l'ebbrezza di un servizio di moda: il caldo delle luci, i truccatori con il pennello in mano, le stiliste che ti rimproverano per una postura un po' sciattosa. Insomma, un mondo che adoro e che spero, dopo tanti mesi, possa tornare a lavorare in maniera finalmente regolare».