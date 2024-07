Chioggia si candida a capitale del libro 2025

Chioggia sarà tra le 20 città italiane candidate a Capitale del Libro 2025. Lo ha ufficializzato ieri 17 luglio il Ministero della Cultura: l'iter avviato dall'amministrazione clodiense poche settimane fa ha quindi avuto successo.

Chioggia si contenderà il titolo con altre 19 città italiane: Benevento, Butera (CL), Casalnuovo di Napoli (NA), Castel Bolognese (RA), Cuneo, Gallipoli (LE), Grottaferrata (R), Ischia (NA), Latina, Macchiagodena (IS), Mantova, Mercogliano (AV), Mistretta (ME), Palombara Sabina (RM), Sant’Andrea di Conza (AV), Sorrento (NA), Subiaco (RM), Terni e Velletri (RM).

Presentando la candidatura, il 27 giugno scorso, Elena Zennaro, Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Chioggia, dichiarava: «Stiamo facendo un percorso davvero entusiasmante. Il dialogo, avviato da tempo con le associazioni, sta portando a degli sviluppi veramente interessanti, come pure gli investimenti fatti per la valorizzazione della Biblioteca. Credo che l'eterogeneità degli aderenti al Patto di Lettura sia il nostro punto di forza. Ci ha permesso di avere una conoscenza profonda del territorio, di poterci confrontare con molteplici sensibilità, di liberare risorse latenti».

Il bando mette in palio un contributo da 500 mila euro da spendere per progetti riguardanti la promozione del libro e della lettura. Ad individuare la nuova capitale 2025 sarà una giuria composta da 5 esperti individuati dal Ministero. La commissione, supportata dalla segreteria tecnica, individuerà fino a 10 progetti finalisti. Entro il 30 novembre del 2024, la giuria sottoporrà al Ministro della Cultura il progetto della città proposta per diventare la Capitale italiana del libro 2025. Ad aggiudicarsi il titolo, creato dal ministro Dario Franceschini nel 2020, sono state Chiari (2020), Vibo Valentia (2021), Ivrea (2022), Genova (2023) e Taurianova (2024).

«La lettura, e più in generale la cultura, sono formidabili strumenti di inclusione sociale, e le esperienze proposte vanno dai tradizionali incontri con l’autore ai laboratori didattici fino ai più moderni metodi di consultazione digitale o il bel servizio di Biblio point dedicato ai turisti, con proposte di letture in svariate lingue. Tutte concrete interpretazioni del primo degli obiettivi del titolo di Capitale italiana del Libro: il miglioramento dell’offerta culturale, la crescita dell’inclusione sociale e il contrasto alla povertà educativa, in considerazione delle esigenze della comunità locale di riferimento» dichiara l'amministrazione clodiense, che conta di giocarsi le sue carte nella corsa al titolo.