Rete di sindaci a sostegno di Chioggia capitale della cultura

Erano in 15, tra consiglieri regionali, sindaci e rappresentanti di vari enti, a sostenere la candidatura di Chioggia a capitale della cultura 2024 in occasione dell'audizione al cospetto della commissione ministeriale. La "squadra" si è riunita il 3 marzo, presso l'auditorium San Nicolò, attorno al sindaco Mauro Armelao e in collegamento online con il ministero. Chioggia, che è tra le 10 località finaliste in concorso per il titolo, ha presentato il proprio dossier per seconda, dopo Ascoli Piceno, nel primo giorno di audizioni.

In circa 60 minuti si sono alternati l’introduzione del sindaco, i contributi del gruppo promotore e la relazione tecnica del project manager di candidatura. Il sindaco di Chioggia Mauro Armelao ha ricordato le caratteristiche della città: «Quasi 50.000 abitanti, situata a sud della laguna di Venezia: il centro storico è un’isola, ma il territorio possiede i bellissimi litorali di Sottomarina e Isola Verde e altre cinque frazioni». Grazie a questa candidatura «partita dalla gente comune, si è accesa una rinnovata e diffusa collaborazione per il bene di Chioggia». Il sindaco ha ricordato le «numerose ed importanti opere di recupero e valorizzazione del patrimonio comunale, come il teatro Astra nel centro storico, l’Arena Duse a Sottomarina, Palazzo Granaio, opere che saranno funzionali e strategiche per il 2024».

Ad appoggiare Armelao c'erano il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro, quello di Padova Sergio Giordani, di Rosolina Michele Grossato, di Cona Alessandro Aggio, di Adria Omar Barbierato e di Cavarzere Pierfrancesco Munari; poi il vescovo di Chioggia Giampaolo Dianin, il Procuratore di San Marco Gianni Penzo Doria, i consiglieri regionali Erika Baldin, Marco Dolfin e Jonatan Montanariello, il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui, i prorettori dell’università di Padova e altri ancora. Per Brugnaro, «Chioggia è un pezzo della nostra storia: chi non conosce Chioggia non può capire nemmeno la storia della Serenissima e di Venezia. È qualcosa di speciale, un pezzo vero della nostra vita e della storia di questo territorio, esempio dell’incrocio di “stato da mar” e “stato da tera”». Mentre per Giordani, sindaco di Padova, «sono tutte splendide le città che in questi giorni si contendono queso primato, ma Chioggia è una città che ha un impatto particolare, che consiglio sempre personalmente di visitare».

Nella giornata del 4 marzo c'è la seconda tornata di audizioni, quindi si attende l’esito che verrà comunicato dal ministero entro il 29 marzo.