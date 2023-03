A27 Mestre-Belluno: chiude ancora l'allacciamento con la tangenziale

Lavori in corso in autostrada sulla A27 Mestre-Belluno. Dalle 7 alle 18 di sabato 4 marzo, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A57 tangenziale di Mestre per chi proviene da Belluno ed è diretto verso Venezia.

La chiusura si rende necessaria per consentire i lavori di posa e manutenzione dei cavi di fibra ottica. Il traffico sarà deviato sul Ramo D25-Raccordo Marco Polo verso aeroporto, con uscita allo svincolo di Dese. Gli automobilisti dovranno quindi percorrere la rotonda e rientrare sul ramo D25 Raccordo-Marco Polo in direzione A57 Venezia.