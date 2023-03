Ultimo giorno di vaccinazioni al PalaExpo: stasera chiude

Oggi, sabato 11 marzo 2023, è l'ultimo giorno di apertura del centro vaccinale al PalaExpo di Marghera. Dopo stasera, l'Ulss 3 non entrerà più nella struttura. Un luogo che è stato un «asse importante della campagna contro il Covid - spiega Vittorio Selle, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 3 Serenissima -. Sentiamo tutti ancora un po' la stanchezza per il contrasto a questa pandemia che ci ha segnati, ma dall'altra parte c'è l'orgogno di aver ridato vita a questa struttura e di aver visto come e quanto la sanità pubblica può essere efficiente. Grazie, perciò, a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita di questa campagna vaccinale: il PalaExpo è stato un presidio centrale di contrasto al Covid».

Dopo stasera, le vaccinazioni proseguiranno negli ambulatori di sanità pubblica diffusi nel territorio (anche nel nuovo centro di via don Tosatto che aprirà i primi di aprile), con le stesse modalità di prenotazione. Intanto, oggi al PalaExpo centinaia di giovanissimi si sono sottoposti al vaccino contro l'HPV (Human Papilloma Virus). «Per questa giornata sono stati invitati circa 600 ragazzi tra gli undici e i dodici anni - spiega il dottor Selle -. Contiamo di arrivare a un 70-80% di vaccinazioni». Le vaccinazioni per il Papilloma Virus per i giovanissimi proseguiranno anche i prossimi due sabati all'Aspo di Chioggia e al Bocciodromo di Mirano.