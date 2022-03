L'hub vaccinale al Palainvent di Jesolo chiude i battenti

Chiude l’hub vaccinale ospitato al PalaInvent di piazza Brescia a Jsolo. All’avvio della campagna vaccinale contro il Covid-19, la struttura era stata scelta come una delle sedi in cui somministrare i vaccini alla popolazione residente nel territorio dell’Ulss 4 Veneto Orientale. Lo hanno annunciato questa mattina l'amministrazione comunale, l'Ulss 4 e Jesolo Turismo. La grande adesione alla campagna vaccinale da parte della cittadinanza non rende più necessario l’utilizzo di una struttura così ampia. Le vaccinazioni, così, proseguiranno nella sede di San Donà di Piave come disposto dall’azienda sanitaria.

Come ha illustrato oggi Anna Pupo, direttore del dipartimento di prevenzione dell’Ulss 4, dal 19 febbraio 2021 al 20 marzo 2022, nell’hub vaccinale del PalaInvent sono state somministrate 134.101 dosi in 225 giornate di attività. La media giornaliera è stata di 596 dosi mentre il numero massimo in una giornata, il 20 luglio 2021, è stato di 1.466. Sono infine 6.955 le dosi di vaccino somministrate a persone non residenti nel territorio dell’Ulss 4 Veneto Orientale. L’attività presso l’hub vaccinale del PalaInvent ha coinvolto 20 medici, 70 tra infermieri e assistenti sanitari, 15 operatori socio-sanitari e 80 volontari.

«L’adesione alla campagna vaccinale sul nostro territorio ci sta consentendo di tornare, seppure gradualmente, a una vita normale e ha salvato la vita a molti - ha detto il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia -. Domenica chiudiamo un capitolo importante della storia di questi ultimi due anni, che speriamo di lasciarci definitivamente alle spalle da qui ai prossimi mesi». Quello di Jesolo è stato un centro vaccinale straordinario, per la logistica, per le dimensioni e per i grandi numeri prodotti in questa struttura. «Un’attività rivolta non solo alla popolazione residente ma anche alla popolazione di altri comuni, agli operatori stagionali ed ai turisti, infatti non è un caso che una buona parte delle vaccinazioni abbia coinvolto persone non residenti», ha detto invece il direttore generale dell’Ulss 4 Veneto Orientale, Mauro Filippi. «Siamo di fronte a uno di quei casi virtuosi in cui amministrazioni, privato, associazioni e cittadini collaborano efficacemente per risolvere problemi e perseguire il bene comune – ha commentato il presidente di Jesolo Turismo, Alessio Bacchin –. Questo in cui ci troviamo anche oggi è un luogo d’incontro, un contenitore che va riempito di contenuti e pensato per piccoli e grandi eventi di cultura, sport, musica, intrattenimento».