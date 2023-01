Ultimi giorni per pattinare sul ghiaccio a Mestre

Ultimi giorni per pattinare a Mestre. C’è tempo fino a domani, domenica 8 gennaio, per accedere alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Ferretto, che in queste settimane ha visto la presenza di migliaia di persone di tutte le età. Un’attrazione gradita soprattutto dai bambini, che nel periodo natalizio hanno avuto l’opportunità di divertirsi pattinando sul ghiaccio vicino a casa. La pista è aperta oggi e domani, dalle 11 alle 20, e vi si può accedere con pattini propri oppure noleggiandoli in loco, con un sovrapprezzo sul costo d’ingresso.

Le piste di Marghera e Venezia restano aperte

Se la pista di Piazza Ferretto lascerà spazio alle scenografie carnevalizie, restano invece aperte per tutto il periodo di Carnevale, fino al 21 febbraio, quelle a Marghera, in Piazza Mercato, e a Venezia, in Campo San Polo, la cui particolarità è quella di circondare la storica vera da pozzo.

La pista di ghiaccio di Marghera, "Marghera on Ice", ospita anche corsi di pattinaggio, esibizioni di pattinaggio artistico, hockey, sfilate e la possibilità di organizzare feste di compleanno. Alla pista si può accedere nei giorni feriali dalle 14.30 alle 21, il sabato e la domenica con orario 10-12.30 e 14.30-21. Aperta tutti i giorni in turni di un’ora e mezza, dalle ore 11 in poi, la pista di pattinaggio in Campo San Polo farà parte anche delle attrazioni del Carnevale, principale evento dell’inverno veneziano. L’ingresso alla pista avviene secondo turni della durata di circa un’ora e mezza, intervallati da una pausa di 30 minuti.