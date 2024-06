Il Salone Nautico di Venezia chiude con oltre 30mila visitatori

Con oltre 30mila visitatori chiude i battenti la quinta edizione del Salone Nautico Venezia, che per 5 giorni ha portato all’Arsenale, culla della marineria della Serenissima, l’eccellenza della nautica italiana.

Oltre 300 barche, di cui 240 in acqua, tra le più innovative e tecnologiche, hanno attraccato lungo le banchine della Darsena Grande e i pontili dedicati, con uno sviluppo di 1.100 metri. Sono numeri in crescita rispetto al passato: 270 aziende, 30 nuovi cantieri e 15 première mondiali. La manifestazione - realizzata da Vela spa per conto del Comune di Venezia in collaborazione con la Marina Militare Italiana che gestisce lo specchio acqueo - è appoggiata da Governo e Regione del Veneto che l’ha riconosciuta evento internazionale.

«La prima edizione del Salone Nautico Venezia è stata una sfida e un test per l’Arsenale», ha detto il sindaco, Luigi Brugnaro, e ora, dopo cinque edizioni, «è diventato un punto di riferimento, fiore all’occhiello del made in Italy, ma anche vetrina per le novità dei grandi cantieri internazionali. La crescita costante di espositori e visitatori, che ringrazio, è la prova che avevamo ragione e che questo luogo non può che essere la casa dell’arte navale. Abbiamo ormai un primato nel dibattito sulla navigazione sostenibile».

La lista delle première mondiali è lunga: tra le grandi barche, il Wider 92 è arrivato dal centro Adriatico come il Silent Yacht 62, un catamarano full electric con una ampia superficie dedicata ai pannelli solari. Da Poole in Inghilterra è sbarcato il Sunseeker 182, barca di tradizione. Il Gruppo Ferretti ha presentato almeno tre grandi barche, la Navetta 38 prodotta da Custom Line, Infinyto 90, Pershing GTX80. A completare la passerella dei grandi gruppi italiani presenti, c’era Sanlorenzo, che ha esposto SD92 e i Blugame sotto le iconiche mani di Lorenzo Quinn. Non solo grandi barche a Venezia: è stato allestito un pontile intero con una cinquantina di imbarcazioni elettriche con propulsioni sostenibili, dove è comparso l’idrogeno, e un pontile è stato dedicato alle barche a vela con la ammiraglia Jeanneau Yachts 65.

«Il Salone Nautico vede lavorare tutti i giorni quasi 1500 persone tra il personale di Vela per l’organizzazione generale e tutti i servizi che vanno dalla gestione degli ormeggi all’allestimento, ai trasporti, sicurezza, pulizia, ristorazione, oltre a hostess e steward - spiega Fabrizio D’Oria, direttore operativo di Vela e del Salone Nautico Venezia -. Fin dalla prima edizione, uno dei focus su cui abbiamo puntato è stata la sostenibilità, declinata sia nella presentazione di nuove barche con motorizzazioni full electric, ibride e la prima motorizzazione ad idrogeno sia nei numerosi convegni e appuntamenti che hanno avuto al centro della discussione anche il futuro delle infrastrutture stesse».