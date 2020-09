Chiude il salone dei parrucchieri Gilberto e Maria Rosa, custodi di memorie veneziane | VIDEO

L’amore e l’affiatamento tra Gilberto Dal Corso e Maria Rosa Fedeli sono quasi palpabili, ed è proprio con questa complicità che, dal 1969, hanno portato avanti un’attività come parrucchieri nel cuore di Venezia.

Da domani questo piccolo ma accogliente locale, situato in Calle dei Fabbri, resterà chiuso: una decisione sofferta ma definitiva per i due coniugi, che ora potranno finalmente «godersi la meritata pensione».

Una dedizione verso il proprio mestiere che, nel corso degli anni, ha portato Gilberto a vincere numerosissimi premi e ad ottenere prestigiose onorificenze, tra cui il cavalierato dall'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel 1999. Formatore ed educatore per i giovani che si approcciavano alla professione, tra gli anni ’70 e ’80 ha inoltre organizzato con successo la Mostra della Creatività al Palasport dell’Arsenale.

La bottega di Gilberto e Maria Rosa sembra richiamare una società che non c’è più, una Venezia diversa, immutata nel tempo e spogliata del consumismo “mordi e fuggi” di questi anni. I due coniugi sono infatti custodi di importanti memorie: durante la loro carriera hanno visto succedersi intere generazioni e mutare il cuore stesso della loro amata città.

Da domani questa piccola parte di Venezia non ci sarà più ma Gilberto e Maria Rosa ringraziano i loro clienti, i più affezionati dei quali non hanno mancato, in queste ultime ore di attività, di dimostrare il loro affetto.