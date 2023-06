Chiusi gli uffici postali di Annone e Fossò per interventi di restyling

Gli uffici postali di Annone Veneto e Fossò chiudono provvisoriamente per consentire interventi di ammodernamento che garantiranno una maggior qualità del servizio e dell'accoglienza. Le operazioni postali saranno garantite in sportelli dedicati, rispettivamente a Pramaggiore e Camponogara.

Le due sedi, infatti, sono state inserite nell’ambito di "Polis - Casa dei Servizi Digital", il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15 mila abitanti, con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del "digital divide".

Durante i lavori, Poste Italiane garantirà ai cittadini di Annone Veneto i servizi nell’ufficio postale di Pramaggiore, in via Roma 48, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35, e il sabato fino alle 12.35. Con orario continuato, dalle 8.20 alle 19.05, dal lunedì al venerdì (sabato: 8.20 - 12.35) è aperto anche l’ufficio postale di Motta di Livenza, in piazza Martiri della Libertà. Tutte le mattine, sabato compreso, è disponibile anche l’ufficio postale di Pravisdomini, in via Roma.

I cittadini di Fossò potranno invece recarsi nell'ufficio postale di Camponogara, in piazza Salvo D'Acquisto, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35, e il sabato fino alle 12.35. In alternativa, potranno usufruire dell'ufficio di Dolo, in via Cairoli, aperto dalle 8.20 alle 19.05 (sabato dalle 8.20 alle 12.35) o in quello di Paluello, in via Giovanni XXIII (aperto tutte le mattine, sabato compreso).