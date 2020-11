Chiude di nuovo la Collezione Peggy Guggenheim: museo in stop dal 5 novembre

La Collezione Peggy Guggenheim di Venezia torna a chiudere le sue sale al pubblico in seguito alle disposizioni emanate dal governo per il contenimento della diffusione del Covid-19. Dal 5 novembre al 3 dicembre, infatti, le porte del museo a palazzo Venier dei Leoni resteranno serrate.

La collezione, aperta ufficialmente al pubblico dell'aprile del 1980, ha continuato negli anni a portare avanti la sua mission per educare il suo pubblico al valore dell'arte e preservare l'eredità della sua fondatrice Peggy Guggenheim. Oggi, però, il museo è costretto a fare un passo indietro ma non per questo non mancheranno le attività digitali e social promosse dall'organizzazione della PGC con un palinsesto tutto da scoprire e che conferma anche il terzo appuntamento del progetto "SuperaMenti. Pratiche artistiche per un nuovo presente", con il workshop di Alice Pasquini “Oltre il muro: arte e contesto” che si svolgerà interamente da remoto sulla piattaforma Zoom, tra il 20 e il 29 novembre.

«Purtroppo la situazione attuale costringe a prendere decisioni drastiche come quella di chiudere i musei - afferma, a malincuore, la direttrice Karole P. B. Vail -. Dobbiamo resistere, e andare avanti. Dobbiamo essere uniti più che mai, anche a distanza, affinchè la cultura non si fermi. L’arte può stimolare la riflessione, il dialogo e lo scambio. Abbiamo imparato, durante lo scorso lockdown, che nei momenti di crisi e di cambiamento l’arte può essere fonte di conforto e ispirazione, può unire, anche a distanza, ed essere essa stessa una forma di resilienza. Abbiamo fatto un grande lavoro per portare la PGC a casa di tutti coloro che amano il museo, attraverso i numerosi progetti digitali sul sito e i nostri canali social. Faremo altrettanto ora, e continueremo a farlo in futuro, nella speranza che le porte della cultura possano riaprire al più presto».