Il Festival delle Idee si chiude con quasi 22mila presenze: «Pensiamo già alla prossima edizione» | VIDEO

Con quasi 22mila presenze (tra posti occupati e liste d'attesa) da tutto il Veneto e da fuori regione, la quinta edizione del Festival delle Idee, sul tema "Elogio dell’incertezza", chiude raddoppiando i numeri dello scorso anno. E per costruire una proposta culturale sempre più partecipata e condivisa, annuncia per il 2024 la nascita del Comitato delle Idee, che contribuirà alla crescita del progetto raccogliendo nel territorio spunti, indicazioni, riflessioni, mettendole a sistema e mantenendo viva la rassegna tutto l’anno. Ideato da Marilisa Capuano per Associazione Futuro delle Idee, il festival ha il patrocinio della Regione del Veneto, il patrocinio e il contributo del Comune di Venezia.

I dati della quinta edizione

Sono stati oltre 40 gli eventi in un mese uniti dallo stesso tema, preceduti da "Le giornate delle Idee", gli incontri di anticipazione tra aprile e giugno con Vincenzo Schettini, Gianluca Gotto, Bill De Blasio. Grande partecipazione anche di giovani tra i 20 e 30 anni, che, assieme agli ospiti, hanno contribuito a creare un indotto economico tra ristorazione e hotellerie.



Oltre 19 milioni le visualizzazioni sui canali social (+47% di impressions sul 2022). 25mila utenti, inoltre, hanno visitato il sito web del festival per più di 158mila visualizzazioni.

Novità della prossima edizione

Nel corso della conferenza stampa di chiusura è stata annunciata la creazione del Comitato delle Idee, che contribuirà alla crescita e allo sviluppo del Festival. In occasione della prossima edizione, si terranno passeggiate culturali con gli artisti: alcuni ospiti accompagneranno il pubblico tra racconti, suggestioni e contaminazioni alla scoperta dei luoghi, delle opere e del patrimonio storico-culturale cittadino coinvolto dal festival. A inizio 2024 avrà luogo un evento speciale con il regista Matteo Garrone come anteprima della nuova edizione. Vi sarà un numero maggiore di ospiti internazionali e la sezione “Viaggi in Poltrona”, condotta dal direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pittro, sarà ulteriormente ampliata. Annunciati anche maggiori incontri nella sezione pre-festival "Le giornate delle Idee" e l'aggiunta di nuovi luoghi che entreranno a far parte del palinsesto.