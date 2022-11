Il Festival delle Idee chiude con oltre 10mila presenze: «Già al lavoro per la prossima edizione» | VIDEO

Con oltre 10mila presenze, un mese di eventi, una grande partecipazione, oltre 2 milioni di visualizzazioni e più di 1 milione e 800mila utenti raggiunti attraverso i social, si è conclusa la quarta edizione del Festival delle Idee dedicata al tema delle "Emozioni Collettive".

Ideato da Marilisa Capuano per associazione Futuro delle Idee e inserito tra i grandi eventi della Regione del Veneto, il festival è patrocinato dalla Regione e dal Comune di Venezia ed è organizzato in collaborazione con M9. L'obiettivo, ora, è quello di crescere ulteriormente e attivare nuove partnership per la prossima edizione.

Con il 90% di eventi soldout, l'evento è stato seguito da un pubblico proveniente anche da fuori regione, composto da molti giovani con un’età media di 30 anni. Tra i protagonisti più applauditi: Rupi Kaur, Tiromancino, Alessandro D’Avenia, Umberto Galimberti, Oscar Farinetti, Simone Cristicchi e Amara, Sveva Casati Modignani, Albertino, Regina Schrecker, Aldo Cazzullo, Juan Gómez Jurado, Brunello Cucinelli, Edoardo Albinati, Oscar di Montigny, Stefano Massini, Guido Barbujani, Francesco Costa, Gloria Campaner con Ilaria Gaspari, Fabio Bacà, Vito Mancuso, Daniel Lumera con Emiliano Toso, Enrico Galiano, Matteo Bussola, Roberto Battiston, Eleonora Gaggero, Gio Evan, Mario Tozzi, Arianna Fontana, Ilaria Capua e Cristina Obber.

Novità dell'edizione 2023

Nel corso della conferenza stampa di chiusura del festival sono state illustrate le novità pensate per l'edizione 2023: principalmente è emersa l'intenzione di attivare una collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Venezia e istituire nuove sezioni dedicate alle donne allo sport, alla filosofia, alla poesia e un'ulteriore agli audiolibri e ai podcast di Audible. La sezione “Viaggi in Poltrona”: tra le novità di quest’anno, condotta dal direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pittro, sarà ampliata e coinvolgerà tutti gli ospiti del festival. Verrà inoltre avviato un pre-festival e, nella città metropolitana, troveranno ospitalità un numero maggiore di ospiti internazionali. Il Polo M9 resterà la sede principale ma aumenteranno gli incontri al Teatro Toniolo, nei luoghi di cultura e nelle sedi universitarie di Venezia.