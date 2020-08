Accesso al porto anche a barriere Mose sollevate: il monito della Port Community

La possibilità per le navi di «accedere in modo permanente al porto» è l'unica garanzia per il futuro delle attività, con l'entrata in funzione del sistema Mose. La Port Community di Venezia guarda con una certa preoccupazione al medio termine, memore delle acque alte di novembre e dicembre 2019, 7 superiori ai 130 centimetri. Le paratoie alzate a proteggere la laguna quest'anno, in base alle intenzioni del governo, inseriscono un elemento strategico nuovo nel funzionamento di tutto il sistema portuale e lagunare, e non ci sono precedenti, prove, né garanzie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'Autorità della laguna è l'attore cui spettano, in base a quanto stabilito nel decreto agosto, gestione e manutenzione dell'opera. «La salvaguardia lagunare, obiettivo primario del Mose, riguarda la città, l'ambiente, la vita sociale ma anche economica, a partire dalle attività portuali e dalla pesca, garantendo la manutenzione dei canali - sostiene la Community che pensa a una cabina di regia - Includa tutti i livelli di governo, e tenga conto delle esigenze legate alle attività. La chiusura del Mose non può essere solo di competenza statale o per le necessità di protezione dalle alte maree». La Port Community ritiene che «gli enti locali e l’Autorità di sistema portuale avranno un ruolo fondamentale: solo un’azione congiunta e coordinata permetterà alle attività economiche, linfa vitale della laguna (portualità e pesca in primis), di continuare a svilupparsi negli anni». Servono, infine, le opere «complementari come le conche di navigazione (di Marghera e Chioggia) e un terminal container ad alto fondale per garantire l’accesso delle navi al porto anche a barriere alzate».