Manutenzione stradale, chiusura del Passante di Mestre

Nell’ambito dei periodici interventi di manutenzione della pavimentazione, Cav effettuerà giovedì notte la chiusura programmata per alcune ore del tratto iniziale del Passante di Mestre, esclusivamente per chi viaggia in direzione Trieste. Dalle 23 di giovedì 23 alle 6 di venerdì 24 settembre il traffico in direzione Trieste verrà deviato all’altezza del Bivio A4/A57 a Dolo sulla A57-Tangenziale di Mestre.

Sarà tuttavia consentita l’entrata dai caselli successivi sul Passante di Mestre (Spinea, Martellago-Scorzè e Preganziol) come anche dallo svincolo della A27. In caso di rallentamenti causati dalla chiusura previste, gli utenti in viaggio saranno informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile in avvicinamento alla zona.