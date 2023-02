Ponte sul canale Lugugnana, la chiusura totale al traffico

La Città metropolitana ricorda che dal 27 febbraio al 1 aprile prossimi si procederà alla chiusura totale al traffico veicolare del ponte lungo la strada provinciale 42 “Jesolana” sul canale Lugugnana nel Comune di Portogruaro, in seguito al proseguimento dei lavori di demolizione e ricostruzione del manufatto. Il cantiere è partito il 16 gennaio scorso e l’intervento si è reso necessario a causa dello stato di forte degrado del ponte esistente. La chiusura totale del tratto consentirà l’installazione dell’impalcato del ponte che si sta interamente assemblando in un’area di cantiere adiacente.

Durante il periodo di chiusura al traffico del tratto di strada provinciale 42, verrà predisposto un percorso di deviazione nei due sensi di marcia.

· per i mezzi leggeri:

o tratto “Via Brussa” dall’intersezione con la strada provinciale 42 “Jesolana” fino all’intersezione con la provinciale 70 “Portogruaro - Brussa” in comune di Portogruaro;

o tratto della strada provinciale 70 “Portogruaro - Brussa” dall’intersezione con “Via Brussa” all’intersezione con la “Jesolana” in Comune di Portogruaro;

· per i mezzi pesanti e autobus di linea:

o strada provinciale 69 “Torresella - Villa Marina” dall’intersezione con la “Jesolana” fino all’intersezione con la strada provinciale 70 “Portogruaro - Brussa”;

o tratto della strada provinciale 70 “Portogruaro - Brussa” dall’intersezione con la provinciale 69 “Torresella - Villa Marina” all’intersezione con la “Jesolana”. Inoltre verranno predisposti dei cartelli per una deviazione consigliata dei mezzi pesanti lungo la parallela strada statale 14.

Il nuovo ponte, che andrà a sostituire l’attuale, è costituito da un’orditura principale in nuove travi d’acciaio a interassi di circa 100 centimetri. Su richiesta della Soprintendenza si stanno recuperando le travi ad arco esistenti che verranno sabbiate, verniciate e rese solidali al nuovo impalcato. Dove possibile vengono conservati, almeno in parte, anche i traversi di collegamento. Verranno inoltre ampliate e consolidate anche le strutture di fondazione. Il nuovo ponte permetterà, inoltre, di allargare la sede stradale di circa due metri per lato in senso trasversale.