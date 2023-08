Martellago, chiude per lavori la variante di Robegano

Dal 2 al 9 settembre sarà operativo il cantiere sulla strada regionale 245-variante di Robegano, in comune di Martellago, nel tratto compreso tra via Sant'Elena e via Delle Motte, preannunciato nelle scorse settimane al fine di consentire a Cav di eseguire lavori programmati di manutenzione in corrispondenza del cavalcavia sul Passante di Mestre.

Cav, Veneto Strade, Città Metropolitana di Venezia e Comune di Martellago, allo scopo di ridurre ulteriormente i disagi, hanno concordato una riduzione dei tempi di chiusura totale del tratto stradale, che dunque avverrà a partire da martedì 5 (anziché da sabato 2 settembre, come inizialmente ipotizzato), fino a sabato 9.

In queste giornate il traffico dei mezzi pesanti sarà deviato secondo un piano predisposto dagli enti coinvolti. Per il traffico proveniente da nord (Scorzè): alla rotatoria tra la SR 245-via Castellana e la SR 515-via Noalese, deviazione verso la SR 245-variante di Martellago/Scorzè, quindi, proseguendo verso est, su via Morosini e rientro sulla SR 245. Per il traffico proveniente da sud (Spinea): alla rotatoria tra la SP 36 Spinea-Martellago e la SP 38-via Mestrina, deviazione su quest’ultima verso est (Maerne), quindi per via Circonvallazione Est, via Olmo e rientro sulla SR 245 a Trivignano.