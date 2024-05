Venezia Comics chiude l'edizione 2024 con 23mila presenze | VIDEO

Edizione da record per Venezia Comics 2024: se i visitatori a Forte Marghera l’anno scorso erano stati oltre 18mila, le presenze registrate nelle due giornate del 4 e 5 maggio sono state ben 23mila, superando perfino le ambiziose aspettative dell'associazione organizzatrice VeneziaComix.

Fumetti, giochi da tavolo, cosplay, musica e tantissime attività per tutte le fasce d’età hanno animato la fiera: oltre cento espositori divisi in quattro aree tematiche (fumetto, gioco, autoproduzioni e la novità dell’anno, Avalon, area medievale-fantasy), quattordici talk e conferenze nel nuovo padiglione tematico, sei esposizioni, oltre trenta autori ospiti tra fumetto e gioco, sedici workshop per bambini in tutta l’area del Forte e quattro ore di proiezioni serali nella seconda area nuova del festival, quella dedicata ai cortometraggi e agli eventi speciali. E, in occasione delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Marco Polo, il “China Day”: un programma di due giorni all’interno del Venezia Comics ricco di attività speciali dedicate al grande esploratore e alla cultura cinese. Come sempre, evento apice della domenica è stata la Gara Cosplay, che coinvolge da sempre moltissimi appassionati, gestita dall'associazione culturale Tanagura che è risultata numericamente una delle più partecipate degli ultimi anni nell’intero Triveneto.



«La passione che ci traina e l'affetto della folla che ci ha sommerso ci ha permesso anche questa volta di superare le consuete fatiche e le sfide che derivano dal portare ogni anno una manifestazione più grande, più ricca e più colorata e che porti sempre più sinergia sia sul territorio locale e nazionale sia ad arrivare oltre i confini italiani – spiega il presidente di VeneziaComix Dario Ardossi –. Ma si sa che finita una, ne inizia subito un'altra e noi ci stiamo già preparando per quello che ci porterà il futuro più vicino e quello più lontano, sempre fiduciosi della nostra capacità di crescere e del supporto dei nostri partner».

«Venezia Comics è sicuramente una delle manifestazioni di punta che ospitiamo negli spazi di Forte Marghera – dichiara Stefano Mondini, presidente della Fondazione Forte Marghera – e conferma oltre che la bontà del format e la capacità degli organizzatori, anche la vocazione fieristica del Forte».

«Voglio ringraziare l'associazione VeneziaComix per l'impegno e fare i complimenti per il risultato ottenuto, nel weekend dell'undicesima edizione della Fiera del Fumetto e della Cultura Pop. Un esempio di come la passione, la costanza e l'impegno in sinergia con le istituzioni siano in grado di dare risposte concrete al territorio – ha dichiarato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - Forte Marghera si conferma un aggregatore per eventi e ho chiesto agli organizzatori di programmare qualcosa anche per l’autunno, sarà una sorpresa».

Tra numerosi stand c’è stato spazio anche al solidale con ADMO – che ha aggiunto un numero considerevole di iscritti per la campagna nazionale “Match for life” per trovare nuovi donatori di midollo osseo, arrivando a un aumento pari al 30% – e AVIS, che ha considerevolmente aumentato il numero dei contatti.