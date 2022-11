Pronto il prolungamento della ciclopedonale Dolo-Sambruson

Dolo Sud continua a crescere: la zona più ricca di parchi della cittadina, una delle aree residenziali più green del territorio comunale, si arricchisce di nuovi servizi.

È pronta e percorribile la ciclabile che costeggia via del Vaso e via Guardiana naturale prolungamento della ciclopedonale Dolo-Sambruson. Lo annuncia il Comune: «Dolo sud continua a crescere. La zona più ricca di parchi della cittadina, una delle aree residenziali più green del territorio comunale, si arricchisce di nuovi servizi. A brevissimo sarà completata la segnaletica e saranno installati i punti luce per ultimare la ciclabile.

Intanto il nastro di asfalto rosso per le due ruote è transitabile, in una zona che privilegia i percorsi di attraversamento a priorità ciclabile, con la revisione dell'arredo urbano, per ottenere una zona a velocità limitata (30 chilometri orari) che favorisce il transito di ciclisti e pedoni.

Il quartiere si è anche arricchito di un nuovo servizio, l'apertura di un supermercato, salutata dal sindaco di Dolo Gianluigi Naletto con piacere. «Dolo si riqualifica, si espande. Il nostro Comune - argomenta Naletto - pure in una situazione congiunturale difficilissima, si conferma realtà vivace e attrattiva e non perde la sua vocazione di centro deputato ai servizi, orientato sempre più al buon vivere. Passo dopo passo, la città continua nel suo percorso di "disvelamento", per garantire ai suoi cittadini e ai tanti che la frequentano quotidianamente per lavoro o per piacere, qualità complessiva».