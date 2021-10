La Peggy Guggenheim lancia un nuovo ciclo di laboratori per i soci della Family Card

Al via dal 16 ottobre "Cambiamo il futuro. Bambini di oggi, cittadini di domani", sei iniziative sul tema della sostenibilità per bambini dai 6 ai 12 anni e i loro genitori

La Collezione Peggy Guggenheim lancia un nuovo ciclo di iniziative per i soci della family card con sei appuntamenti che prenderanno il via sabato 16 ottobre e proseguiranno fino a maggio 2022. Si intitola "Cambiamo il futuro. Bambini di oggi, cittadini di domani" e punterà a educare le giovani generazioni sui temi della sostenibilità e del pensiero ecologico. Il programma di questa iniziativa, che si rivolge a bambini dai 6 ai 10 anni ma anche ai loro genitori, è stato reso possibile grazie all'azienda di abbigliamento per bambini Il Gufo che per il quarto anno ha sostenuto l'iniziativa.

I laboratori si svolgeranno in presenza, nel rispetto delle norme di contenimento del Covid-19 e coinvolgeranno diverse realtà cittadine, quali Venice Gardens Foundation, Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, TOCIA cucina e comunità, Ocean Space - TBA21–Academy, Associazione Masegni & Nizioleti Onlus e Associazione Remiera.

I sei appuntamenti affronteranno temi legati all'ambiente come la creazione di spazi urbani condivisi, la tutela dell’ambiente e la partecipazione attiva alla collettività.

Per informazioni sull'iniziativa e sulle iscrizioni scrivere alla mail membership@guggenheim-venice. it o chiamare lo 041.2405429/412.

Il programma completo è disponibile, invece, sul sito ufficiale della Collezione Peggy Guggenheim.