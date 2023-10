Ciclovia Trieste-Venezia, nel 2024 partono i lavori per il secondo lotto

Veneto Strade ha avviato le procedure per la realizzazione del secondo lotto della ciclovia nazionale Trieste-Venezia nel tratto tra Torre di Mosto e Cavallino Treporti, e connesso al centro storico di Venezia via acqua tramite l’approdo nautico di Punta Sabbioni.

Si tratta di 76,6 chilometri di tracciato per un importo di 12,6 milioni euro, per la realizzazione sia di nuovi tratti di ciclovia sia per adeguare quelli esistenti, intervenendo anche su tratti arginali. «Questa ciclabile che va da Trieste a Venezia, per un totale di 260 chilometri, ha lo scopo di incrementare l’attrattività turistica nell’entroterra e del litorale del Veneto Orientale – dice il presidente di Veneto Strade, Marco Taccini -. Un’infrastruttura “forte” che consentirà ai turisti di attraversare il territorio in sicurezza su itinerari protetti, dedicati, agevoli e ben segnalati. Un incentivo al turismo cosiddetto “lento” per ammirare luoghi d’arte e cultura, oltre che aree naturali». L’intervento è finanziato principalmente dal Pnrr e i lavori inizieranno i primi mesi del 2024.