A novembre si torna al cinema a 3 euro

Si replica nel mese di novembre l'iniziativa del cinema a 3 euro nelle sale del Veneto, già sperimentata ad aprile e maggio. Il primo appuntamento è martedì 8 novembre, sempre con l'obiettivo di portare il pubblico al cinema invogliando con nuovi titoli cinematografici, nuovi autori e nuovi registi. Seguiranno martedì 15, 22 e 29 novembre. L'iniziativa fa parte dell’edizione 2022 de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità", realizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (Fice) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta Agis.

Sono complessivamente 73 gli schermi che partecipano a “I martedì al cinema”: a Venezia sono il Multisala Giorgione, il Multisala Rossini e il Multisala Astra; sulla terraferma, l’appuntamento è al Cinema Dante, al IMG Candiani e al IMG Palazzo di Mestre; in provincia, si potrà entrare a prezzo ridotto al Multisala Verdi di Cavarzere, al Cinema Teatro Mirano di Mirano e al Cinema Oratorio di Robegano.

A Belluno si conferma il Cinema Italia. A Padova l’appuntamento è ogni martedì al Cinema Esperia, al Cinema Il Lux, al Multiastra e al Cinema Rex. In provincia di Rovigo la sala di riferimento è il Multisala Politeama di Badia Polesine. A Treviso città troviamo il Multisala Edera, mentre in provincia il Multisala Cinergia di Conegliano, il Multisala Italia-Eden di Montebelluna, il Cinema Cristallo di Oderzo, il Multisala Manzoni di Paese e il Multisala Verdi di Vittorio Veneto.A Verona le proiezioni toccheranno il Multisala Rivoli in centro città e il Multisala Cinergia di Legnago. A Vicenza e provincia: il Cinema Odeon in città, il Multisala Metropolis a Bassano del Grappa e il Multisala Starplex a Marano Vicentino.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie.